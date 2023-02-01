Ubisoft Ivory Tower'ın geliştirip yayıncılığını da Ubisoft'un yaptığı açık dünya yarış oyunu serisi The Crew 3 Motorfest nihayet duyuruldu. The Crew Motorfest'in duyurulmasıyla birlikte oyuncular, "The Crew 3 Motorfest ne zaman çıkacak?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. Peki, The Crew 3 Motorfest ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…

Dünyanın dört yanından sürücülere katılarak müthiş sürüş ve aksiyon fantezilerini gerçekleştir. Muhteşem Hawaii'nin farklılıklarla dolu güzelliğini geçmişten, günümüzden ve gelecekten yüzlerce efsanevi arabanın direksiyonunda keşfedeceğiniz The Crew 3 Motorfest ne zaman çıkacak? İşte detaylar…

THE CREW 3 MOTORFEST NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Crew 3 Motorfest için Ubisoft net bir tarih henüz vermedi, ancak The Crew 3 Motorfest'in 2023'te Epic Games, Ubisoft PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve Amazon Luna için çıkış yapacak.

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Dünyanın dört yanından sürücülere katılarak müthiş sürüş ve aksiyon fantezilerini gerçekleştir. Muhteşem Hawaii'nin farklılıklarla dolu güzelliğini geçmişten, günümüzden ve gelecekten yüzlerce efsanevi arabanın direksiyonunda keşfet.