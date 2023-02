The Crew 3 Motorfest ne zaman çıkacak?

Ubisoft Ivory Tower'ın geliştirip yayıncılığını da Ubisoft'un yaptığı açık dünya yarış oyunu serisi The Crew 3 Motorfest nihayet duyuruldu. The Crew Motorfest'in duyurulmasıyla birlikte oyuncular, "The Crew 3 Motorfest ne zaman çıkacak?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. Peki, The Crew 3 Motorfest ne zaman çıkacak? Detayları haberimizde…