Tarihte eşi benzeri görülmedi! Galatasaray maç ortasında çekilme kararı aldı - Haberler

Tarihte eşi benzeri görülmedi! Galatasaray maç ortasında çekilme kararı aldı
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Valorant Regional Leagues 2022 Türkiye: Birlik Ligi'nin ikinci haftasında Fire Flux Esports ve Galatarasay Esports karşı karşıya geldi. Maç esnasında taktik mola almak isteyen sarı kırmızılı ekip, yanlışlıkla teslim oldular. Yapılan hatanın ardından maç tekrarlanma kararı aldı ve kaldığı yerden devam etti.
Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ın VRL 2022 Türkiye: Birlik Ligi'nin ikinci haftasında Fire Flux Esports ve Galatasaray Espor maçında tarihte eşi benzerine zor rastlanan bir olay gerçekleşti.
Fire Flux Esports ve Galatasaray Espor karşılaşmasının ikinci maçında Ascent haritası oynandı. Skorda 4-5 geriden gelen Galatasaray Espor, maç ortasında taktik mola almak isterken yanlışlıkla teslim oldular.
Taktik mola almak isterken yanlışlıkla teslim olan sarı kırmızılı ekip, kararın yanlış olduğunu bildirdi. Spikerlerin ve seyircilerin kısa sürelik şaşkınlığından sonra gerçekler ortaya çıktı. Yeni bir maça başlayarak iki takımın da skorları kaldıkları yere geri getirildi ve karşılaşmaya devam edildi.
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Kısa bir aranın ardından Fire Flux Esports ve Galatasaray Espor karşılaşması kaldığı yerden devam etti. Maçın sonunda Galatasaray Espor'u 13-4'lük skor ile mağlup eden Fire Flux Esports ekibi, seriyi 2-0'a çıkardı ve ligdeki ikinci galibiyetini de almış oldu.