Tarihte eşi benzeri görülmedi! Galatasaray maç ortasında çekilme kararı aldı - Haberler

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler FPS oyunu Valorant'ın VRL 2022 Türkiye: Birlik Ligi'nin ikinci haftasında Fire Flux Esports ve Galatasaray Espor maçında tarihte eşi benzerine zor rastlanan bir olay gerçekleşti.

GALATASARAY RAKİBİNE TESLİM OLDU

Fire Flux Esports ve Galatasaray Espor karşılaşmasının ikinci maçında Ascent haritası oynandı. Skorda 4-5 geriden gelen Galatasaray Espor, maç ortasında taktik mola almak isterken yanlışlıkla teslim oldular.

MAÇ TEKRARLANDI

Taktik mola almak isterken yanlışlıkla teslim olan sarı kırmızılı ekip, kararın yanlış olduğunu bildirdi. Spikerlerin ve seyircilerin kısa sürelik şaşkınlığından sonra gerçekler ortaya çıktı. Yeni bir maça başlayarak iki takımın da skorları kaldıkları yere geri getirildi ve karşılaşmaya devam edildi.

MAÇI FIRE FLUX ESPORTS KAZANDI

Kısa bir aranın ardından Fire Flux Esports ve Galatasaray Espor karşılaşması kaldığı yerden devam etti. Maçın sonunda Galatasaray Espor'u 13-4'lük skor ile mağlup eden Fire Flux Esports ekibi, seriyi 2-0'a çıkardı ve ligdeki ikinci galibiyetini de almış oldu.