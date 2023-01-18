Stellaris'in First Contact Story DLC'si duyuruldu

Paradox Interactive'in bilim kurgu strateji oyunu Stellaris, bu kez medeniyetlerin uzaylı ziyaretçilerle erken karşılaşmalarına odaklanan yeni bir hikaye DLC'si ile bir kez daha genişliyor.

Paradox'un geliştirip yayıncılığını yaptığı strateji simülasyon oyunu Stellaris'in First Contact Story Pack DLC'si oyunun 3.7 "Canis Minor" güncellemesiyle beraber yayınlanacak.

STELLARIS'İN FIRST CONTACT STORY DLC'Sİ DUYURULDU

First Contact, yeni duyurulan DLC'nin bilindiği gibi, Leviathans, Synthetic Dawn, Distant Stars ve Ancient Relics'in ardından Stellaris'in beşinci Hikaye Paketi - oyunun anlatı potansiyelini genişletmek için tasarlanmış orta ölçekli genişlemeler olacak.

Hem medeniyetlerin kendileri hem de gözlemciler açısından bu FTL öncesi medeniyetlerin deneyimlerine odaklanmaktadır. Gözlem, medeniyet farkındalığı, diplomasi ve casusluk ile ilgili yeni geliştirilmiş sistemlerle yenilenmiştir. Yeni İçgörüler, galaksi tarafından bir bütün olarak bozulmamış medeniyetleri gözlemleyerek öğrenilebilir.

First Contact Story Pack DLC'sinin açıklamasında şu sözlere yer verildi:

"Yalnız değilsin! Galaksi uçsuz bucaksız ve harikalarla dolu ancak aynı zamanda karşılaşacağın çok sayıda uzaylı imparatorluğu da var, hazır olsan da olmasan da. First Contact ile oyuncular, bir dizi yeni köken ve mekanik sayesinde, uygarlıklarının önceden yıldızlardan barışçıl olamayacak bir şekilde gelen ziyaretçilerle karşı karşıya gelmeleri hakkındaki hikayeleri anlatma fırsatı buluyor!"