Endnight Games'in geliştiriciliğini yaptığı açık dünya hayatta kalma korku oyunu Sons of the Forest'ta oyuncular, ev inşası yaparken "odun hilesi nasıl yapılır" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Sons of the Forest odun hilesi nasıl yapılır? Detayları haberimizde...

Açık dünya hayatta kalma korku oyunu The Forest'ın devam oyunu olan Sons Of The Forest, Erken Erişim ile piyasaya sürüldü. Erken Erişim ile piyasaya sürülmesinin zararları olduğu kadar faydaları da bulunmaktadır. Sons Of The Forest'ta ev yapmak, ilk oyuna kıyasla daha uğraştırıcıdır ve daha fazla odun toplamanızı gerektirmektedir. Odun kesmekle uğraşmak istemeyen oyuncular ise "Sons Of The Forest odun hilesi nasıl yapılır?" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Sons of the Forest odun hilesi nasıl yapılır? İşte detaylar...

SONS OF THE FOREST ODUN HİLESİ

Sons of the Forest'ta odun hilesi yapmak oldukça basittir. Sahip olduğunuz bir odunu saniyeler içerisinde ağaç kesmeden ikiye katlayabilirsiniz. Hile yapabilmek için yalnızca bir adet odun bir adet çubuğa ihtiyaç duyulmaktadır. Aşağıdaki adımları takip ederek odun hilesi yapabilirsiniz:

İlk olarak bir odunu elinize alın ve boş bir yere sol tık ile yerleştirin

Odunu yerleştirdikten sonra elinize bir adet çubuk alarak odunun önüne geçin ve odunun önünü kaldıracak şekilde çubuğu altına yerleştirin

Bu iki işlemi tamamladıktan sonra bir çubuk üstünde duran odun olacaktır. Ardından ise bu oduna çarparak yıkın. Oduna çarpmanızdan sonra yere yerleştirdiğiniz odun, bugdan dolayı bir anda ikiye çıkacaktır. Bu adımı bu şekilde her defasında tekrarlayarak odun kesmeden odunlarınızı ikiye katlayabilirsiniz.