Sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe ve Galatasaray yenişemedi

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın elektronik spor branşı Galatasaray Espor, Be The Champion League'in ilk hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile derbi heyecanı yaşadı. Derbide 1-1'lik skor ile berabere kalan Fenerbahçe ve Galatasaray yenişemedi.

Be The Champion League'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Galatasaray arasında FIFA 23 ile derbi heyecanı yaşandı. Oynanan iki maçta da birer galibiyet alan Fenerbahçe ve Galatasaray yenişemedi.

DERBİDE KAZANAN ÇIKMADI

Be The Champion League'in üçüncü sezonunun ilk hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Espor, galibiyet için sahaya çıktılar. Derbinin ilk maçında 5-2'lik skor ile kazanan Galatasaray Espor, ikinci karşılaşmada ise 2-1 mağlup oldu. Oynanan 2 maçta birer galibiyet alan Fenerbahçe ve Galatasaray, toplam skorda 1-1 eşitliği sağlayarak yenişemediler.

FENERBAHÇE 2 – 5 GALATASARAY

Derbinin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe'nin 39. Dakikada, Galatasaray'ın ise 5, 21 ve 32. dakikada attığı goller ile ilk yarıyı 3-1 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıya hızlı başladı ve 49. dakikada durumu 4-1 yaparken 59. dakikada attığı gol ile 5-1 galip geldi.

FENERBAHÇE 2 – 1 GALATASARAY

İkinci maçta beraberlik için mücadele eden Fenerbahçe, 20. ve 45. dakikada attığı goller ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İlk maçta da olduğu gibi ikinci yarıya golle başlayan Galatasaray, 47. dakikada skoru 2-1'e getirerek mağlup oldu.