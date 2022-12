Remnant 2 duyuruldu! İşte çıkış tarihi

Gunfire Games'in geliştirip Gearbox Publishing'in yayıncılığını yaptığı aksiyon macera rol yapma oyunu Remnant 2, The Game Awards 2022 etkinliği sırasında duyuruldu. Henüz tam bir çıkış tarihi bulunmayan Remnant 2, 2023'te çıkış yapacak ve mağazalarda yerini aldı.

The Game Awards etkinliğinde Gearbox Publishing ve Gunfire Games, 2019 co-op nişancı oyunu Remnant: From the Ashes'ın devam niteliğindeki Remnant 2'yi duyurdu.

REMNANT 2 DUYURULDU

Remnant 2, ölümcül sürprizler ve karşılaşmalarla dolu yeni görünmeyen dünyalarla co-op hayatta kalma nişancı oyununu geliştiriyor. Tek başına veya üç kişilik co-op keşfetmeyi ve yeniden oynanabilirliği teşvik eden dallanan görev dizileri, benzersiz ganimetler ve ezici olasılıklarla dolu, dinamik olarak oluşturulmuş bir dünyada insanlığı kurtarmak için savaşa katılın.

REMNANT 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Remnant 2, 2023 yılında PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC'de Steam ve Epic Games Store'a gelecek.

REMNANT 2 KONUSU

Remnant II, insanlığın hayatta kalanlarını korkunç dünyalarda yeni ölümcül yaratıklara ve tanrı benzeri patronlara karşı yarıştıran en çok satan oyun Remnant: From the Ashes'ın devamıdır. Bir kötülüğün gerçekliğin kendisini yok etmesini önlemek için bilinmeyenin derinliklerini keşfetmek için diğer iki arkadaşınızla yalnız veya iş birliği yapın. Başarılı olmak için, oyuncuların en zorlu zorlukların üstesinden gelmek ve insanlığın neslinin tükenmesini önlemek için kendi becerilerine ve takımlarının becerilerine güvenmeleri gerekecek.