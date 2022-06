Raft 4 yıllık erken erişim sürecinden sonra nihayet çıktı

Açık dünya hayatta kalma ve inşa oyunu Raft, dört yıllık erken erişim süreci sonrası nihayet çıkış yaptığını duyurdu.

İlk olarak 2016'da Itch.io'da piyasaya sürülen Raft, 2018 yılında erken erişim ile Steam mağazasında yerini aldı. Lansmanından bu yana geçen dört yıl sonunda erken erişimden çıkmayı başardı.

Geliştirici ekip Redbeet Interactive, bu haftanın başlarında Steam forumunda 20 Haziran'da Raft için 1.0'ın lansmanını resmen duyurdu. Duyuru yaptığı yazıda, "Beş yıldan fazla süren gelişimin doruk noktası ve Raft hikayesinin büyük finalidir.

Raft, sizi ve arkadaşlarınızı destansı bir okyanus macerasına atıyor! Tek başına veya birlikte, oyuncular uçsuz bucaksız bir denizde tehlikeli bir yolculukta hayatta kalmak için savaşırlar! Enkaz toplayın, resifleri temizleyin ve kendi yüzen evinizi inşa edin, ancak insan yiyen köpekbalıklarına karşı dikkatli olun!

Hello Rafters! We are happy to announce that The Final Chapter is releasing on June 20! It's by far our biggest update yet! New destinations, new playable characters, new enemies, more story and many new exciting features. https://t.co/p8wBzoOz9H