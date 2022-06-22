Raft 4 yıllık erken erişim sürecinden sonra nihayet çıktı - Haberler

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Raft 4 yıllık erken erişim sürecinden sonra nihayet çıktı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Raft 4 yıllık erken erişim sürecinden sonra nihayet çıktı

Steam'in popüler hayatta kalma oyunlarından olan Raft, Final Chapter'ın geçtiğimiz günlerde yayınlanmasıyla beraber yaklaşık dört yıl aradan sonra erken erişimden çıktığını duyurdu.

Açık dünya hayatta kalma ve inşa oyunu Raft, dört yıllık erken erişim süreci sonrası nihayet çıkış yaptığını duyurdu.

RAFT ERKEN ERİŞİMDEN ÇIKTI

İlk olarak 2016'da Itch.io'da piyasaya sürülen Raft, 2018 yılında erken erişim ile Steam mağazasında yerini aldı. Lansmanından bu yana geçen dört yıl sonunda erken erişimden çıkmayı başardı.

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Geliştirici ekip Redbeet Interactive, bu haftanın başlarında Steam forumunda 20 Haziran'da Raft için 1.0'ın lansmanını resmen duyurdu. Duyuru yaptığı yazıda, "Beş yıldan fazla süren gelişimin doruk noktası ve Raft hikayesinin büyük finalidir.

RAFT KONUSU

Raft, sizi ve arkadaşlarınızı destansı bir okyanus macerasına atıyor! Tek başına veya birlikte, oyuncular uçsuz bucaksız bir denizde tehlikeli bir yolculukta hayatta kalmak için savaşırlar! Enkaz toplayın, resifleri temizleyin ve kendi yüzen evinizi inşa edin, ancak insan yiyen köpekbalıklarına karşı dikkatli olun!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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