PlayStation Plus Ocak 2023 oyunları açıklandı

Sony Interactive Entertainment'ın İçerik Edinme ve Operasyonlar Direktörü Adam Michel'in PlayStation Blog sitesinde yayınladığı yeni gönderi ile Playstation Plus'ın Ocak 2023 ücretsiz oyunları açıklandı. Her ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren Playstation Plus, bu ay 880 TL değerinde üç adet oyun verecek.

PLAYSTATION PLUS OCAK 2023 OYUNLARI

Tek oyunculu macera Star Wars Jedi: Fallen Order'da İmparatorluğun pençelerinden kurtulun, çevrimiçi rol yapma oyunu Fallout 76'da arkadaşlarınızla çorak topraklara gidin ve Axiom Verge 2'de platform aksiyonunun tadını çıkarın. Her üç oyun da 3 Ocak Salı günü PlayStation Plus Essential, Extra ve Premium üyelerine sunulacak.

Star Wars Jedi Fallen Order (PS4, PS5)

Axiom Verge 2 (PS4, PS5)

Fallout 76(PS4)

PlayStation Plus üyelerinin oyun kütüphanelerine Divine Knockout: Founder's Edition, Mass Effect Legendary Edition ve Biomutant'ı eklemek için 2 Ocak Pazartesi gününe kadar süreleri var.

STAR WARS JEDI FALLEN ORDER

Cal Kestis'in hikayesi burada başlıyor. Mart ayında başlayacak Star Wars Jedi: Survivor'dan önce, Respawn Entertainment'ın bu orijinal Star Wars hikayesinde Cal Kestis'in yolculuğunun nasıl başladığını öğrenin. Bölüm III: Sith'in İntikamı ve Senatör Palpatine'in Jedi düzenini yok etmek ve İmparatorluğun yükselişinin önünü açmak için tasarlanan ölümcül Düzen 66'daki olayların ardından, kalan son Jedi Padawan ve hayatta kalmak için son umutlarısınız. Paramparça olmuş geçmişinizin parçalarını toplayın ve Jedi eğitiminizi tamamlayın, güçlü Güç yetenekleri geliştirin ve Jedi'yı yeniden inşa etme görevinizde Işın Kılıcınızda ustalaşın. İmparatorluktan ve ölümcül Engizisyoncularından bir adım önde olmak için savaşın, Jedi eğitiminizi kullanarak her dövüşe stratejik olarak yaklaşın ve Star Wars galaksisinin yeni karakterler, yaratıklar, düşmanlar ve droidlerle dolu uzak köşelerini ziyaret edin.

AXIOM VERGE 2

Tamamen yeni karakterler, yetenekler ve oynanışla evreni genişleten bu keşifçi platform oyunu devam oyununda birbirine bağlı iki dünyayı keşfedin, antik teknolojiyi kullanın ve gerçekliği sorgulayın. Eski, yüksek teknolojili bir medeniyetin kalıntılarıyla dolu, alternatif bir Dünya benzeri dünyayı keşfedin. Makineleri hackleyin, canavarlarla savaşın ve kendi tehlikeleriyle dolu paralel ama bağlantılı bir gerçeklik olan Breach'e girmek için uzak drone'unuzu kullanın. Hayatta kalmak için ihtiyacınız olan gizli öğeleri ve yükseltmeleri her santimi aramak isteyeceksiniz.

FALLOUT 76

Bombaların düşmesinden yirmi beş yıl sonra, siz ve ülkenin en iyi ve en parlaklarından seçilen Vault Dwellers arkadaşlarınız, 2102 Islah Günü'nde nükleer sonrası Amerika'ya ortaya çıkıyorsunuz. Tek başınıza oynayın veya çorak arazinin en büyük tehditlerine karşı keşfederken, görev yaparken, inşa ederken ve zafer kazanırken bir araya gelin. Nükleer savaşın harap ettiği uçsuz bucaksız çorak araziyi, Fallout hikayesine eklenen bu açık dünya çok oyunculu oyunda keşfedin. Efsanevi Fallout evreninde şimdiye kadar yaratılmış en büyük, en dinamik dünyayı deneyimleyin.