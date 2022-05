PlayStation oyunları nasıl ucuza alınır? Tasarruf ettirecek 5 yöntem - Haberler

PlayStation oyunlarının fiyatları Türk Lirası'na çevrilirken Euro kuru üzerinden hesaplama yapılır. Türkiye, Sony tarafından bir Avrupa ülkesi olarak listelendiği için oyunları Euro fiyatlandırması üzerinden alıyoruz. PlayStation Türkiye her ne kadar fiyatları aşağıda tutmaya çalışsa da dijital ve kutulu oyunların fiyatları bazen 1000TL'yi bulabiliyor. Sizi bu bataklıktan cebinizi en az yakacak şekilde kurtarmak için birkaç önerimiz var. PlayStation oyunları nasıl ucuza alınır listemizde size bu önerilerden bahsettik.

PlayStation Plus yenilendi! İşte Türkiye fiyatları

PlayStation Plus abonesi olun

PlayStation Plus aboneleri, zaman zaman gerçekleşen özel indirimler sayesinde Plus indiriminden faydalanabiliyor. Online oyun oynama ve oyun kayıtlarını buluta yedekleme gibi ek avantajlar da sunan Plus'ın şu anki sürümü için konuşursak indirimlerin bazen iyi olduğunu söyleyebiliriz. Haziran ayında Plus'ın geçireceği reform sonrasında işler bizim için daha karlı bir hal alacak.

Kutulu oyunlara öncelik verin

Yeni oyunların kutulu sürümleri bazen dijitalden daha pahalı olsa da kutulu oyunların takaslamak gibi bir avantajı var. Biraz eskiyen oyunları ikinci el veya sıfır kutulu olarak almak hem daha ucuz oluyor, hem de oyunu bitirdikten sonra başka bir oyunla takas yapabiliyorsunuz. Böylece tek bir oyun satın alıp iki ve daha fazla oyun oynamış olabiliyorsunuz.

Konsolunuzu yükselttiğinizde ya da Xbox'a geçiş yapmaya karar verdiğinizde kutulu oyunları elden çıkarmanız da kolaydır. PSN hesabını satmak daha stresli bir süreç olsa da kutu oyunları elden çıkarmak pek zor değildir.

PSN kardeşliği kurun

Eğer güvendiğiniz bir arkadaşınız da oyun fiyatlarından şikayetçiyse birlikte bir çözüm yaratabilirsiniz. Örneğin Ali ve Mehmet, Elden Ring almak istiyor olsun. Oyunun fiyatı 600TL ise ve oyun Ali'nin hesabına satın alınacaksa Ali, fiyatın yüzde 60'ını öder. Ali'nin hesabını kendi konsoluna ekleyecek olan Mehmet ise yüzde 40 gibi bir oranda fiyat öder. Ardından Mehmet, Ali'nin hesabını kendi PlayStation'ına ekledikten sonra oyunu indirir ve tekrar kendi profiline geçerse oyunu sorunsuzca oynayabilir. Bir oyun almadan önce iletişimde olarak bu döngüyü sürdürebilirsiniz.

PSN kardeşliğini yalnızca gerçek hayatta tanıdığınız ve güvendiğiniz insanlarla yapmalısınız. Eğer internetten tanıştığınız ya da güvenmediğiniz biriyle PSN kardeşi olmaya çalışırsanız hesabınıza bir daha giremeyebilirsiniz.

Oyunları satın almak yerine kiralayın

Son zamanlarda ülkemizde yayılan bir yöntem de oyunları kiralamaktır. PlayStation kafe ve oyun satıcıları bu akımı başlattı ve AAA oyunları günlük-haftalık ücretlerle kiralamaya başladı. Eğer The Last of US gibi bir haftada bitirebileceğiniz bir oyunu oynamak istiyorsanız kiralama yoluna gidebilirsiniz. Oyun kiralamayı yalnızca fiziksel işletmelerden yapmak önemlidir. İnternette birisinden oyun kiralamaya kalkarsanız paranızı kaybedebilirsiniz. Ayrıca, 200TL'ye alabileceğiniz ve iki haftada bitecek bir oyuna 100TL ödemeye gerek yok. Aşırı ücretlerden kaçınmaya özen gösterin.

Dijital hesap satın alın

Bu seçenek bazı güven sorunlarına yol açabilse de işler yolunda gittiği sürece sizi tasarruf ettirecektir. Oyunlarını dijital olarak alıp daha sonrasında elden çıkarmak isteyen binlerce oyuncu var. Onları Facebook gruplarında ya da diğer topluluklarda bulup hesaplarını satın alabilirsiniz. Mümkünse bu insanlarla yüz yüze buluşun ve hesabı denedikten sonra ödemeyi yapın. Eğer bunu yapamıyorsanız, internette hesap satışı için aracı siteler var. Ancak bu yöntemlerin dışına çıkıp, güvenli alışveriş sağlayamadığınızda asla bir ödeme yapmayın.

Bu yöntemleri takip ederken dikkatli olmak birinci kuraldır. Dolandırıcılara yem olmamak için daima güven çizgisini korumalısınız. Zira başınıza gelebileceklerden Shiftdelete sorumlu olmayacak.

Ucuza oyun almak için sizin başka yöntemleriniz var mı? Yorumlarda paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Gamegar