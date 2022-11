League of Legends 12.22 yama notları açıklandı! LOL 12.22 yama notları!

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler MOBA oyunu League of Legends'ın 12.22 yama notları 15 Kasım Salı günü açıklandı. Bu yamada Kimya Ejderi itibarını toparlamaya çalışıyor ve yepyeni bir Kimya Vadisi sizi bekliyor. Bunların yanı sıra üç sevimli orman yoldaşı, yedi yeni eşya, yeni ARAM denge değişiklikleri yapıldı. Peki, League of Legends 12.22 yama notları neler? LOL 12.22 yama notları neler? Detayları haberimizde…

League of Legends'ın 12.22 yama notlarının açıklanmasının ardından yeni yamayla beraber oyunda yapılan değişikliklerin neler olduğu konusunda araştırmalar yapılıyor. Peki, League of Legends 12.22 yama notları neler? LOL 12.22 yama notları neler? İşte detaylar…

LEAGUE OF LEGENDS 12.22 YAMA NOTLARI

KİMYANIN DÖNÜŞÜ

KİMYA EJDERİ

Kimya Ejderi muhteşem bir dönüş yapıyor! Yenileyip geliştirdiğimiz ejderle hedefimiz, oyuncuları agresif ve planlı hamlelere teşvik edip onların üstünlük kurabilmek için sonuna kadar savaşmasını sağlamak. Ya hep ya hiç!

KİMYA EJDERİ : Kimya Ejderi yarı canın altına düştüğünde %33 Hasar Direnci kazanır ve %50 daha fazla hasar verir. Bu ejder her saldırısında toplam saldırı gücünün %100'üne + hedefinin canının %4'üne eşdeğer miktarda fiziksel hasar verir.

: Kimya Ejderi yarı canın altına düştüğünde %33 Hasar Direnci kazanır ve %50 daha fazla hasar verir. Bu ejder her saldırısında toplam saldırı gücünün %100'üne + hedefinin canının %4'üne eşdeğer miktarda fiziksel hasar verir. KİMYA GÜÇLENDİRMESİ: Takımınız bir Kimya Ejderi'ni katlettiğinde %5 Sıvışma ve %5 İyileştirme ve Kalkan Gücü sağlayan güçlendirme kazanır. Bu güçlendirme birikebilir.

Takımınız bir Kimya Ejderi'ni katlettiğinde %5 Sıvışma ve %5 İyileştirme ve Kalkan Gücü sağlayan güçlendirme kazanır. Bu güçlendirme birikebilir. KİMYA RUHU: Kimya Ruhu'nu kazanırsanız canı %50'nin altına düşen oyunculara %10 Hasar Direnci ve %10 Hasar Artışı sağlayan bir güçlendirme elde edersiniz.

KİMYA VADİSİ

Yeni ejderle beraber yeni Kimya Vadisi de karşınızda! Geçen yılki Sezon Öncesi Dönem'de Vadi'ye saldığımız kimyasal gaz, oyun deneyimi açısından biraz fazla zehirli çıktı. Haliyle bu kez daha temkinli davranıyoruz. Artık Zaun kimyasalları Vadi'nin yüzeyinde durmak yerine orasına burasına sızıyor. Yani hem çevreyi mutasyona uğratıyorlar hem de her bir orman bitkisini farklı şekillerde değiştiriyorlar.

TAKVİYE ERİĞİ : Can Erikleri, Takviye Eriklerine dönüşüyor. Artık bunları tüketen oyuncular yavaşlamıyor ve her zamanki iyileştirmenin yanı sıra biraz ilave kalkan da kazanıyor.

: Can Erikleri, Takviye Eriklerine dönüşüyor. Artık bunları tüketen oyuncular yavaşlamıyor ve her zamanki iyileştirmenin yanı sıra biraz ilave kalkan da kazanıyor. SAÇARTOHUM : Saçartohumlar patladıklarında artık menzillerindeki birimleri iki kat uzağa savuruyor.

: Saçartohumlar patladıklarında artık menzillerindeki birimleri iki kat uzağa savuruyor. ALAZIŞIK ÇİÇEĞİ : Keşif Çiçeği, Alazışık Çiçeği'ne dönüşerek kırıldığında çevresindeki küçük bölgeyi ve kırıldığı yönün tersinde çıkan koni şeklindeki alanı açığa çıkarıyor. Ayrıca işaretlenen takım arkadaşları o yöne doğru ilerlerlerken kısa süreliğine hareket hızı kazanıyor ve açığa çıkarılan rakip totemlerinin canı 1'e iniyor.

ORMAN DEĞİŞİKLİKLERİ

ORMAN KAMPI DEĞİŞİKLİKLERİ

Hemen fark edeceğiniz üzere tüm kamplara küçük bir Dayanıklılık Güncellemesi getiriyoruz. Bu güncellemeyle koridor oyuncularının orman kamplarını özellikle erken safhalarda o kadar da kolay kesememelerini, hızlı kamp temizleyenleri hızlı tutarken yavaş kamp temizleyenleri yoldaşların verdiği hasar sayesinde biraz hızlandırmayı ve ormandan kazanılan altınla deneyimin bir kısmını yeni orman eşyalarına aktarmayı amaçladık. Öte yandan Antik Kayacıl'ın doğurduğu 2 kayacılı kaldırarak kayacıl kampının dayanıklılığını azalttık. Bu değişiklik kampın daha az zaman almasını sağlarken erken safhalardaki orman rotasyonunu da daha ilginç bir hale getirecek.

Ayrıca koridor oyuncularıyla rakip ormancıların kamp temizleme hızını azaltacak birkaç düzenleme de getirdik. Kendi Tarafında Orman Temizleme Yatkınlığı değişiklikleri hem ormancıların kendi ormanlarını temizleme hızını hem de fırsat maliyetini arttırmayı hedefliyor. Bu değişiklikler sayesinde erken safhalardaki orman istilalarını ve paralel ormancılığı (kendi ormanınızdaki ilk güçlendirmeyi aldıktan sonra rakibin ormanından aynı taraftaki diğer güçlendirmeyi almak) zayıflatıyoruz. Çünkü bu taktik ilgi çekici ve güçlü olsa da takımınızın size bağlı oynamasını ve erken safhalarda koridor baskısını korumasını şart koşuyor. Ayrıca yeni Ölüm İşareti değişikliğiyle rakip ormancının baskın olduğu durumların daha az cezalandırıcı olmasını sağlıyoruz. Açık konuşmak gerekirse karşı orman taktiğinin oyundaki varlığını korumasını ve ormancılar için etkili bir strateji olmayı sürdürmesini kesinlikle istiyoruz. Ancak taktiğin mevcut hali fazla güçlü ve cezalandırıcı olduğu için istilaya uğrayan taraf içler acısı bir durumda oluyor. Bu da rol için ideal değil.

Geldik hepimizin çok sevdiği Yampiri Yengeçlere. Yampiri Yengeç'in düzeltmeye çalıştığımız iki ana sorunu var: Kalkanını kırmaya çalışmak gücü yetersiz kalan bazı ormancılar için epey can sıkıcı bir deneyim ve ormandaki şampiyon verimliliği resmen seçiminizin 3:15'e kadar Yampiri Yengeç'e yetişip yetişememesine bağlı. Bu yüzden kalkanı tamamen kaldırdık ve yengecin ortaya çıkma zamanını 3:30'a çektik. Böylece daha yavaş orman temizleyen ormancılar yengece yetişebilecek, hızlı temizleyenler de yengeçten önce araya bir baskın sıkıştırabilecek.

Son büyük değişiklik de ormanda hayatta kalma potansiyeli hakkında. Çarp'la Gromp'un iyileştirme kabiliyetini kaldırıyor ve bu kabiliyeti orman yoldaşlarını kullanarak tüm ormana yayıyoruz. Bu değişikliklerle, bazı kampların mevcut can yüzdesine bağlı isabet hasarını da göz önünde bulundurursak birkaç şampiyon ormanı düşük canla, çoğu şampiyon ormanı ortalama bir canla, hayatta kalma etkilerine sahip şampiyonlar da ormanı yüksek bir canla temizleyebilmeli. Sonuçta her şampiyon Warwick gibi can yenilerse Warwick'in karakteristik can yenilemesinin bir anlamı kalmaz.

KAMP MEKANİKLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

YENİÖLÜM İŞARETİ: Büyük bir canavar kesildiğinde o kamptaki tüm küçük canavarlar ölüm için işaretlenir. Ölüm için işaretlenen canavarlar 10 saniye boyunca bir şampiyonla çatışmaya girmezse kesilmiş sayılır.

Büyük bir canavar kesildiğinde o kamptaki tüm küçük canavarlar ölüm için işaretlenir. Ölüm için işaretlenen canavarlar 10 saniye boyunca bir şampiyonla çatışmaya girmezse kesilmiş sayılır. YENİKENDİ TARAFINDA ORMAN TEMİZLEMEYE YATKINLIK: Artık ormancılar kendi taraflarındaki canavarlara gerçek hasar haricindeki kaynaklardan %20 daha fazla hasar veriyor. Bu hasar artışı rakibin ormanını istila edip kamplarına hasar veren ormancılar için geçerli değildir.

Artık ormancılar kendi taraflarındaki canavarlara gerçek hasar haricindeki kaynaklardan %20 daha fazla hasar veriyor. Bu hasar artışı rakibin ormanını istila edip kamplarına hasar veren ormancılar için geçerli değildir. YENİAYRILIK HEDİYELERİ: Artık bir orman yoldaşınız varsa tüm büyük canavarlar 27 + seviye başına 3 Can (bu miktar eksik cana bağlı olarak 2,25 katı kadar artabilir) iyileştirir ve 15 + seviye başına 2 Mana (bu miktar eksik manaya bağlı olarak 2,25 katı kadar artabilir) yeniler. Can/mana yenilenmesi, kesilen canavara son vuruşu yapan şampiyona doğru 0,3 saniye gecikmeyle yola çıkan bir atışla sağlanır.

KAMPLARDA ALTIN VE DENEYİM DEĞİŞİKLİKLERİ

MİNYONLARDAN KAZANILAN DENEYİM : Artık ormancılar oyundaki ortalama seviyenin gerisinde olmadıkları sürece yoldaşlarının ilk evrimine kadar minyonlardan %75 XP kazanıyor.

: Artık ormancılar oyundaki ortalama seviyenin gerisinde olmadıkları sürece yoldaşlarının ilk evrimine kadar minyonlardan %75 XP kazanıyor. BÜYÜK CANAVARLARDAN KAZANILAN ALTIN: Artık ormancı haricindeki roller büyük canavarlardan 15 Altın daha az kazanıyor.

Artık ormancı haricindeki roller büyük canavarlardan 15 Altın daha az kazanıyor. ORMANCI HARİCİ ROLLERİN BÜYÜK CANAVARLARDAN KAZANDIĞI DENEYİM: Artık ormancı haricindeki roller büyük canavarlardan 15 XP daha az, Antik Kayacıl'dansa 12 XP daha az kazanıyor.

Artık ormancı haricindeki roller büyük canavarlardan 15 XP daha az, Antik Kayacıl'dansa 12 XP daha az kazanıyor. ORMANCILARIN BÜYÜK CANAVARLARDAN KAZANDIĞI DENEYİM: Artık orman yoldaşınız varsa tüm büyük canavarlardan fazladan 15 XP kazanıyorsunuz.

Mavi Gözcü

CAN : 1850 ? 2300

: 1850 ? 2300 SALDIRI GÜCÜ : 78 ? 66

: 78 ? 66 YENİ | İSABET HALİNDE HASAR: Mavi Gözcü artık isabet halinde hedefinin mevcut canının %5'ine eşdeğer miktarda hasar veriyor.

GROMP

CAN : 1650 ? 2200

: 1650 ? 2200 SALDIRI GÜCÜ: 74 ? 70

74 ? 70 SALDIRI MENZİLİ: 200 ? 175

200 ? 175 YENİ | İSABET HALİNDE HASAR: Gromp artık isabet halinde hedefinin mevcut canının %5'ine eşdeğer miktarda hasar veriyor.

| Gromp artık isabet halinde hedefinin mevcut canının %5'ine eşdeğer miktarda hasar veriyor. KALDIRILDI | AYRILIK HEDİYESİ: Gromp artık kendisini kesen şampiyonu iyileştirmiyor.

Kayacıllar

ANTİK KAYACIL'IN CANI: 1050 ? 1350

1050 ? 1350 ANTİK KAYACIL'IN SALDIRI GÜCÜ: 74 ? 57

74 ? 57 YENİ | İSABET HALİNDE HASAR : Antik Kayacıl artık isabet halinde hedefinin mevcut canının %3'üne eşdeğer miktarda hasar veriyor.

: Antik Kayacıl artık isabet halinde hedefinin mevcut canının %3'üne eşdeğer miktarda hasar veriyor. KAYACIL CANI : 500 ? 650

: 500 ? 650 ANTİK KAYACIL VE KAYACILLARIN KESİLME ANİMASYONU/MİNİK KAYACILLARIN ORTAYA ÇIKMA SÜRESİ: 1,3 saniye ? 1 saniye

1,3 saniye ? 1 saniye KALDIRILDI | TOPARLA, BIRAKMA KENDİNİ: Antik Kayacıl kesildiğinde artık 2 kayacıl yerine 4 minik kayacıl doğuruyor.

Antik Kayacıl kesildiğinde artık 2 kayacıl yerine 4 minik kayacıl doğuruyor. YENİ | 1=2: Antik Kayacıl artık 2 minyon skoru yerine geçiyor. (Not: Kayacıl kampı toplamda hâlâ 4 minyon skoru yerine geçiyor.)

Alacakurtlar

BÜYÜK ALACAKURT'UN CANI: 1200 ? 1600

1200 ? 1600 BÜYÜK ALACAKURT'IN SALDIRI GÜCÜ : 35 ? 30

: 35 ? 30 YENİ | İSABET HALİNDE HASAR : Büyük Alacakurt artık isabet halinde hedefinin mevcut canının %3'üne eşdeğer miktarda hasar veriyor.

: Büyük Alacakurt artık isabet halinde hedefinin mevcut canının %3'üne eşdeğer miktarda hasar veriyor. ALACAKURTLARIN CANI : 480 ? 630

Keskingagalar

KIZIL KESKİNGAGA'NIN CANI: 800 ? 1100

800 ? 1100 KIZIL KESKİNGAGA'NIN SALDIRI GÜCÜ: 20 ? 17

20 ? 17 YENİ | İSABET HALİNDE HASAR: Kızıl Keskingaga artık isabet halinde hedefinin mevcut canının %3'üne eşdeğer miktarda hasar veriyor.

Kızıl Keskingaga artık isabet halinde hedefinin mevcut canının %3'üne eşdeğer miktarda hasar veriyor. KESKİNGAGALARIN CANI: 425 ? 500

425 ? 500 KESKİNGAGALARIN SALDIRI GÜCÜ: 10 ? 7

Kırmızı Korkabuk

SALDIRI GÜCÜ : 78 ? 66

: 78 ? 66 CAN : 1850 ? 2300

: 1850 ? 2300 YENİ | İSABET HALİNDE HASAR : Kırmızı Korkabuk artık isabet halinde hedefinin mevcut canının %5'ine eşdeğer miktarda hasar veriyor.

Vadi'nin Alameti

600 BİRİM MESAFEDEKİ ŞAMPİYONLARA KAZANDIRDIĞI DENEYİM: 200 ? 300

200 ? 300 İLK ÇIKAN VADİ'NİN ALAMETİ'NİN HÜCUM HASARI 2000 ? 1500 (Not: Verdiği hasar aslında bu miktardan daha yüksek.)

Yampiri Yengeç

ORTAYA ÇIKMA SÜRESİ: 3:15 ? 3:30

3:15 ? 3:30 1. SEVİYEDEKİ CANI : 1050 ? 1550

: 1050 ? 1550 KALDIRILDI | KALKANA VEDA: Artık Yampiri Yengeç'in kalkanı yok.

ORMAN YOLDAŞLARI

Orman tek başınıza gidemeyeceğiniz kadar tehlikeli bir yer, o yüzden bu orman yoldaşlarından birini yanınıza alın! Eski ormancı eşyalarının yerine sevimli, kıpır kıpır ve mutluluk saçan yoldaşlar getiriyoruz. Çarp'ı seçerseniz oyunun başında Yelgezer, Yosunezen ve Alazpençe yoldaşlarından birini yumurta halinde alabileceksiniz. Oyun ilerledikçe ve siz canavar kesip veya şampiyon alt edip yük kazandıkça yoldaşlarınız da büyüyüp evrilecek. Dolayısıyla yoldaşlarınıza ne ilgi ve alakada kusur edin ne de onları sevgiden (yani ödülden ve yükten) mahrum bırakın. Ayrıca Vadi ekosisteminin korunması adına tüylü ve pullu dostlarımızı (ve Çarp'ı) ormanın dışına çıkarmamanızı şiddetli tavsiye ediyoruz.

Yoldaş Saldırıları

Yoldaşlar 20 (+%4 Taban Can) (+%15 YG) (+%10 SG) Hasar verir ve saniye başına 1 kere saldırır. Sahipleri saldırmayı bıraktıktan sonra 2 kere daha saldırırlar, sonra saldırmayı keserler.

Yoldaşlar her saldırdıklarında sahiplerini yukarıdaki değerin %70'ine eşdeğer miktarda iyileştirirler.

Bir kampa uzaktan hasar verdiğinizde yoldaşınız da saldırmak için atılır ve aynı miktarda hasar verir.

Yoldaş Mana Yenilemesi

Yoldaşlar, sahipleri ormandayken (sizin ormanınız, rakibin ormanı ve nehir dahil) onlara [(8 x eksik mana yüzdesi) + (8 x eksik mana yüzdesi) x (seviye/1,3) x 0,1)] mana yenilenmesi sağlar.

Yoldaş İlerlemesi

Orman yoldaşları aşağıdaki yöntemlerle edindiğiniz ödüller sayesinde oyun boyunca iki kere evrimleşebilir:

Her büyük canavar kestiğinizde/şampiyon alt ettiğinizde 1 Ödül kazanırsınız.

Yoldaş son evrimine ulaşmadan önceki her 60 saniye başına 1 İlave Ödül biriktirilir.

Yoldaş son evrimine ulaştıktan sonraki her 90 saniye başına 1 İlave Ödül biriktirilir.

İlave ödülleriniz varken büyük canavar kestiğinizde 2 Ödül ve 50 İlave Altın kazanırsınız. Fakat 1 İlave Ödül yükü kaybedersiniz.

Yoldaş Evrimleri

Orman yoldaşları evrim başına şu ilaveleri kazanırlar:

Canavarlara karşı Çarp hasarı 900 Gerçek Hasar'a yükselir.

Çarp'ı artık rakip şampiyonlar üzerinde kullanarak onlara seviyeye bağlı olarak 80-160 Gerçek Hasar verebilir ve onları 2 saniyeliğine %20 yavaşlatabilirsiniz.

Orman eşyası çantanızda kalmaya devam eder.

Yoldaş evrimleştikçe görünüşü de değişir.

Çarp'ın simgesi gelişir.

Son Evrim

Canavarlara karşı Çarp hasarı 1200'e yükselir ve bu hasarın %50'si yakındaki canavarlara alan etkili hasar olarak verilir.

Oyuncular seçtikleri yoldaşa bağlı olarak güçlendirmeler kazanır.

Orman eşyası çantadan kaldırılır.

Yoldaş evrimleştikçe görünüşü de değişir.

Çarp'ın simgesi gelişir.

Yosunezen

Yosunezen Cesareti: Bir canavar kampı kestikten veya 10 saniye çatışma dışı kaldıktan sonra seviyenize bağlı olarak 75-330 Kalkan kazanırsınız. Bu kalkanın bir süresi yoktur. Ayrıca kalkan etkin olduğu sürece ve kırıldıktan sonra 3 saniyeliğine oyuncular %20 Sıvışma ve Yavaşlatma Direnci kazanır.

Koruma Güçlendirmesi: 1300 birim mesafede en az 2 takım arkadaşınız varsa canavarlardan %30 daha az hasar alırsınız.

Alazpençe

Alazpençe Kesiği: Alazpençe her 0,5 saniye başına 3 Kor yükü veya bir büyük canavar kestiğinizde 100 Kor yükü biriktirir. 100 Kor yüküne ulaştığınızda bir rakip şampiyona yönelik sonraki hasarınız 250 birim içindeki tüm rakipleri 2 saniye içinde azalarak kaybolacak şekilde %30 yavaşlatır ve ana hedefinize 4 saniye içinde azami canının %5'ine eşdeğer miktarda gerçek hasar vererek onu yakar.

Koruma Güçlendirmesi: 1300 birim mesafede en az 2 takım arkadaşınız varsa canavarlardan %30 daha az hasar alırsınız.

Yelgezer

Yelgezer Endamı: Bir çalıya girdiğinizde %45 İlave Hareket Hızı kazanırsınız. Bu ilave, çalıdan çıktıktan sonraki 2 saniye içinde azalarak kaybolur. Bu miktar bir büyük canavar kestikten sonra 2 saniyeliğine artarak %60 olur.

Koruma Güçlendirmesi: 1300 birim mesafede en az 2 takım arkadaşınız varsa canavarlardan %30 daha az hasar alırsınız.

ÇATIŞMAYI TERK ETME MESAFESİ GÜNCELLEMELERİ VE GÖSTERGELERİ

Ormancı rolüne alışkın olmayan oyuncular için bu rolü daha basit bir hale getirmek adına canavarların çatışmayı terk etme mesafelerine yönelik bir gösterge ekliyoruz. Bu göstergeler, canavarlar sizi kovalamayı bırakmadan önce onları ne kadar uzağa çekebileceğinizi gösterecek. Ayrıca kampları çekebileceğiniz mesafeyi de azaltıyoruz. Yani artık orman temizleme hızınızı arttırmak ve aynı anda iki kampı temizlemek için o ideal pikselde durmanıza gerek yok.

YENİ | HAFİF SIFIRLAMA: Artık canavarlar tüm sabırlarını tükettikten sonra tam sıfırlanma yerine 6 saniyeliğine hafif sıfırlanacak. Hafif sıfırlanan canavarlar kamp merkezine doğru gitmeye başlayacak, her saniye azami canının %6'sını yenileyecek ve çekme menzili dışından gelen saldırıları yok sayacak. Çekme menzili dahilinde bir canavara saldırdığınızda hafif sıfırlanma sona erecek ve canavar biraz daha sabır kazanacak. Bu 6 saniye boyunca canavara saldıran olmazsa canavar tam sıfırlanarak tüm saldırıları yok sayacak, hızla canını yenileyecek ve asıl konumuna geri dönecek.

Artık canavarlar tüm sabırlarını tükettikten sonra tam sıfırlanma yerine 6 saniyeliğine hafif sıfırlanacak. Hafif sıfırlanan canavarlar kamp merkezine doğru gitmeye başlayacak, her saniye azami canının %6'sını yenileyecek ve çekme menzili dışından gelen saldırıları yok sayacak. Çekme menzili dahilinde bir canavara saldırdığınızda hafif sıfırlanma sona erecek ve canavar biraz daha sabır kazanacak. Bu 6 saniye boyunca canavara saldıran olmazsa canavar tam sıfırlanarak tüm saldırıları yok sayacak, hızla canını yenileyecek ve asıl konumuna geri dönecek. YENİ | HAFİF VE TAM SIFIRLANMA HIZLARI: Canavarlar hafif sıfırlandıklarında yavaş, tam sıfırlandıklarındaysa daha hızlı hareket edecek.

Canavarlar hafif sıfırlandıklarında yavaş, tam sıfırlandıklarındaysa daha hızlı hareket edecek. YENİ | SABREDEN DERVİŞ...: Canavarlar çekme menzili içindeki bir şampiyondan hasar aldıktan sonra 1,5 saniye boyunca sabrını korur.

Canavarlar çekme menzili içindeki bir şampiyondan hasar aldıktan sonra 1,5 saniye boyunca sabrını korur. YENİ | SABIR YENİLENMESİ : Kamplar artık kaybettikleri sabrı çekme menziline döndükten sonra 2 saniye içinde yeniliyor.

: Kamplar artık kaybettikleri sabrı çekme menziline döndükten sonra 2 saniye içinde yeniliyor. KÜÇÜK CANAVAR SABRI: İlgili büyük canavarı hayatta ve 700 birim mesafe içinde bulunan küçük canavarların sabrı büyük canavarınkine eşitlenir.

İlgili büyük canavarı hayatta ve 700 birim mesafe içinde bulunan küçük canavarların sabrı büyük canavarınkine eşitlenir. MAVİ GÖZCÜ : 1000 ? 650

: 1000 ? 650 GROMP : 700 ? 450

: 700 ? 450 KAYACILLAR : 900 ? 650

: 900 ? 650 ALACAKURTLAR : 800 ? 650

: 800 ? 650 KESKİNGAGALAR : 800 ? 650

: 800 ? 650 KIRMIZI KORKABUK : 1000 ? 650

: 1000 ? 650 VADİ'NİN ALAMETİ : 1200 ? 1100

ROTA ÖNERİLERİ

Ormancılar için orman temizlemeye yanlış adım atarak başlamanın bedeli epey ağır olabiliyor. Rakipleri ilk temizlemenin hemen ardından baskın yapacak kadar iyi orman dönüyorsa bu bedel daha da ağır oluyor. Ormana yeni başlayanlar veya asıl rolü orman olmayanlar için bu bedeli hafifletmek adına oyuna ilk temizleme rotası önerileri ekliyoruz. Bu öneriler mini haritada ve kampların üstünde gösterilecek, böylece ilk temizlemede takip etmeniz önerilen rotayı görebileceksiniz. Bu ilk temizleme rotaları dünyanın dört bir yanından yüksek beceri düzeyindeki ormancıların ustalaştıkları şampiyonlarla oynadıkları oyunlardan elde edilen verilerle belirlenecek. Rota önerileri kazanma oranları baz alınarak oluşturulacak ve her yamada yeni verilere göre güncellenecek.

Fakat ilk temizlemenin takım dizilimlerine ve koridor/orman eşleşmelerine göre değişebileceğini unutmamak gerek. Yani bu değişikliği ideal ilk temizleme için gereken yeteneğin ve bilgi birikiminin yerini alması için getirmiyoruz. Amacımız bu role çok aşina olmayanlara destek olmak.

YENİ İLETİŞİM ARAÇLARI

GENİŞLETİLMİŞ TAKTİK ÇARKI

LoL temelinde bir takım oyunu. Takım arkadaşları arasındaki iletişimi daha da kolaylaştırmak adına oyuncuların kullanabileceği sinyal sayısını iki katına çıkarıyoruz. Çark üzerindeki 8 sinyal artık şu şekilde:

Geri Dönen Sinyaller (saat yönünde): Geri Çekil (eskiden Tehlike sinyaliydi), Yoldayım, Yardım Et, Rakip Kayboldu

Geri Çekil (eskiden Tehlike sinyaliydi), Yoldayım, Yardım Et, Rakip Kayboldu Yeni Sinyaller (saat yönünde): İttir, Saldır, Savun, Yemle

GÖRÜŞ ÇARKI

Ayrıca ağırlıklı olarak görüşe odaklanan yepyeni bir sinyal çarkı getiriyoruz. Bu çarkı kullanarak takım arkadaşlarınıza şunları söyleyebilirsiniz:

(Soldan sağa) Görüş Temizlendi, Rakip Görüşü, Görüş Lazım

YENİ ÖZELLİK: Görüş Lazım sinyali artık ardında bir dakika boyunca veya yakınına bir totem yerleştirilinceye kadar varlığını koruyan bir gösterge bırakıyor. Aynı anda yalnızca bir tane etkin göstergeniz bulunabilir. Yeniden sinyal atarak gösterge yerleştirdiğinizde önceki gösterge kaybolur.

DİĞER SİNYALLER

Sinyal çarkı sisteminin haricinde bulunan Temkin sinyalini görsel efektini güncelleyerek aynı tuttuk.

Geri Dönen Sinyaller: Temkin

HARİTA HEDEFLERİNE YÖNELİK PLANLAMA

Takım arkadaşlarınızla bir harita hedefini tamamlama konusunda hemfikir olmak kolay olmayabiliyor. Ayrıca herkesin aynı anda sinyal göndermeye başlaması da fazlasıyla kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu nedenle harita hedefleri işaretlendiğinde beliren ve teslim oylamasına benzeyen yeni bir oylama özelliği getiriyoruz. Artık tüm oyuncular ilgili harita hedefini tamamlamak veya savunmak isteyip istemediklerini bu oylama sayesinde belirtebilecek. Ormancının oyu 2 oy sayılacak ve toplamda 4 lehine veya aleyhine oya ulaşıldığında oylama tamamlanacak. Bu değişiklikle birlikte takımların harita hedefleri konusunda hep birlikte plan yapmasını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz çünkü bazen takım kararı doğru karardan yeğdir.

GÖRÜŞ SİSTEMİ GÜNCELLEMELERİ

DOST TOTEMLERİNİN TAKİBİ

Şu anda harita üzerinde kaç tane toteminiz olduğunu birkaç farklı yöntemle görebiliyorsunuz ancak hangi totemin süresinin bitmeye en yakın olduğunu çabucak öğrenemiyorsunuz. Bu yüzden mini haritaya süresi dolmak üzere olan totemleri gösterecek yeni totem görselleri getiriyoruz. Artık dost totemler sürelerinin üçte ikisini doldurduğunda mini haritadaki simgelerinin görünüşü değişiyor.

RAKİP TOTEMLERİN SÜRELERİ

Haritaya yerleştirilen her totemin hesabını tutmak yeterince zorken bu bilgiyi başarılı bir şekilde takım arkadaşlarınızla paylaşmak çok daha zor. Artık son 10 saniye içinde gördüğünüz veya saldırdığınız bir rakip toteminin yakınlarında görüş sinyali kullanırsanız totem kırılana veya süresi dolana dek görünen ve kalan süreyi tüm takıma doğru bir şekilde gösteren bir zamanlayıcı beliriyor.

YETENEK SEVİYESİ YÜKSELTME ÖNERİLERİ

League of Legends'da yeni oyuncuları daha da sıcak karşılamak için oyun içi yetenek seviyesi yükseltme önerileri ekliyoruz. Bu göstergeler seviye atladığınızda belirerek o seviyede genellikle hangi yeteneğin seviyesinin yükseltildiğini gösterecek. Daima en yeni ve iyi bilgilere ulaşmanız için bu öneriler her yamada güncellenecek.

ÜST KORİDORA YÖNELİK GÜNCELLEMELER

Üst koridor oyuncularının orta ve alt koridor oyuncularına kıyasla daha çabuk güçlenmesi ve önemli eşyalarla seviye eşiklerine daha kısa sürede ulaşması için de bazı düzenlemeler yapıyoruz. Özetlersek artık orta ve üst koridorlar daha çok XP, alt koridor ikilisi daha az XP ve orta koridor daha az altın kazanıyor.

ORTA KORİDOR ALTINI DEĞİŞİKLİKLERİ: 14. dakikadan önce biçilen tüm orta koridor minyonları artık 1 Altın daha az kazandırıyor (önceden yalnızca topçu minyonlar daha az kazandırıyordu ancak aradaki fark 10 Altındı).

14. dakikadan önce biçilen tüm orta koridor minyonları artık 1 Altın daha az kazandırıyor (önceden yalnızca topçu minyonlar daha az kazandırıyordu ancak aradaki fark 10 Altındı). MİNYONLARDAN KAZANILAN DENEYİM: Minyonlar artık üst koridor şampiyonlarına %2,15 İlave Deneyim kazandı

YENİ VE GÜNCELLENMİŞ EŞYALAR

Eşya güncellemesiyle birlikte ihtişamlı eşyaları getirdiğimizde bu eşyaları diziliminizin oynayış tarzını belirlemeleri ve ilk eşya olarak alınmaları için tasarlamıştık. Fakat siz yüz binlerce dizilim varyasyonunu denerken biz de ihtişamlı eşya felsefemizi yeniden gözden geçirerek bu eşyaların daima ilk eşya olarak alınmalarının şart olmadığına karar verdik. Bazen efsanevi eşyalar bir şampiyonun eşya profiline daha uygun olabiliyor. Ayrıca oyundaki şampiyon oynanış tarzlarının miktarını göz önünde bulundurduğumuzda bu konuda aşırı kısıtlayıcı davranmanın gereksiz olduğunu düşünüyoruz.

İhtişamlı eşyaların en başta alınması şartını hafifletmemizle beraber ihtişamlı tank eşyalarını Alev Kusan pasifi olmayacak şekilde yeniliyoruz. Böylece tankların hasar veya minyon biçme yerine tonla dayanıklılık veya kitle kontrolü (bazen ikisi de) gibi asıl tank hayallerine yönelmelerini sağlıyoruz!

Bu uğurda üç yeni ihtişamlı tank eşyası getiriyoruz ve Buzateşi Eldiven'i de yenileyerek eski buzlu şanına kavuşturuyoruz: Buzdoğan Eldiven. Turbo Kimyasal Tankı ve Günateşi Pelerini'ni efsanevi eşya yapıyor, etkilerini de basitleştiriyoruz. Son olarak bu yeni dünyada zayıf kalmamaları için birkaç tank eşyasında küçük değişiklikler yapıyoruz ve hem büyücülerin hem de tankların pek sevdiği eski bir dostu geri getiriyoruz. O halde lafı daha fazla uzatmayalım da eşyalardan bahsedelim!

Şahbaz Jak'Sho

Çatışma devam ettikçe katledilemez bir canavara dönüşürsünüz.

ALTIN BEDELİ: 3000

CAN: 400

ZIRH: 30

BÜYÜ DİRENCİ: 30

YETENEK HIZI: 20

TARİF: Ordu Kalkanı + Alazcevher + Yakut Kristal

PASİF - HİÇLİKDOĞAN DİRENCİ: Şampiyonlarla çatışmada geçirdiğiniz her saniye başına 2 Zırh ve Büyü Direnci sağlayan bir yük kazanırsınız. En fazla 8 yük birikebilir. Azami yüke ulaştığınızda güçlenerek anında etrafınızdaki her rakipten kendi azami canınızın %3'üne eşdeğer miktarda can sömürürsünüz (minyon ve canavarlar için bu oran azalarak %30 olur) ve zırh ve büyü direnciniz çatışma sona erene dek %10 artar.

İHTİŞAMLI PASİF: Diğer tüm efsanevi eşyalara 5 Zırh ve 5 Büyü Direnci sağlar.

Meçhul Parazit

Şahbaz Jak'Sho'nun Ornn tarafından güçlendirilmiş hali.

CAN: 550

ZIRH: 40

BÜYÜ DİRENCİ: 40

YETENEK HIZI: 25

PASİF - HİÇLİKDOĞAN DİRENCİ: Pasifi temel haliyle aynı.

Erdem Işığı

Akranlarınıza bir ışık gibi parlayıp takım arkadaşlarınıza umut saçın.

ALTIN BEDELİ: 3000

CAN: 400

ZIRH: 30

BÜYÜ DİRENCİ: 30

YETENEK HIZI: 20

TARİF: Ordu Kalkanı + Alazcevher + Yakut Kristal

PASİF - KILAVUZ IŞIK: Ultinizi kullandığınızda sınırları aşarak azami canınızı 9 saniyeliğine %10 arttırırsınız. Sınırları aşmışken 1200 birim yakınınızdaki takım arkadaşlarınızla birlikte 15 Temel Yetenek Hızı kazanırsınız. Ayrıca 3 saniyede bir azami canınızın %1'ini yenilersiniz. Bu oran ilgili şampiyonun eksik canına bağlı olarak en fazla %100 artabilir (60 saniye bekleme süresi).

İHTİŞAMLI PASİF: Diğer tüm efsanevi eşyalara 100 Can sağlar.

Sönmez Şafak

Erdem Işığı'nın Ornn tarafından güçlendirilmiş hali.

CAN: 550

ZIRH: 40

BÜYÜ DİRENCİ: 40

YETENEK HIZI: 25

PASİF - KILAVUZ IŞIK: Pasifi temel haliyle aynı.

Çelikyürek

Cüssenize cüsse katarak rakiplerinizi pataklayın.

ALTIN BEDELİ: 3200

CAN: 800

CAN YENİLENMESİ: %200

YETENEK HIZI: 20

TARİF: Alazcevher + Kristal Kolluk + Dev Kemeri

PASİF - DEVASA TÜKETİM: Bir şampiyonun 700 birim yakınındayken 3 saniyeliğine yoğunlaşarak güçlü bir saldırı yaparsınız. Bu saldırı 125 + azami canınızın %6'sına eşdeğer miktarda ilave fiziksel hasar verir ve bu miktarın %10'unu size kalıcı azami can olarak kazandırır (hedef başına 30 saniye bekleme süresi).

İHTİŞAMLI PASİF: Diğer tüm efsanevi eşyalara %1 İlave Can ve %6 Boyut Artışı sağlar.

Leviathan

Çelikyürek'in Ornn tarafından güçlendirilmiş hali.

CAN: 1050

CAN YENİLENMESİ: %300

YETENEK HIZI: 25

PASİF - DEVASA TÜKETİM: Pasifi temel haliyle aynı.

Buzdoğan Eldiven (eskiden Buzateşi Eldiven'di)

Savaş alanını kontrol eder ve rakibinizi sakatlarsınız.

ALTIN BEDELİ: 2800 ? 3000

CAN: 450 ? 400

ZIRH: 25 ? 50

BÜYÜ DİRENCİ: 25 ? 0

YETENEK HIZI: 20 (değişmedi)

TARİF: Bami'nin Alevi + Büyüsavar Pelerin + Dokuma Zırh ? Pırıltı + Alazcevher + Zincir Yelek

PASİF - BÜYÜLÜKILIÇ: Bir yetenek kullandıktan sonraki saldırınız güçlenerek taban saldırı gücünüzün %100'üne eşdeğer miktarda fazladan fiziksel hasar verir ve 2,5 saniyeliğine bir buz alanı oluşturur. Alandan geçen rakipler %15 + %0,004 İlave Can oranında yavaşlar (bu etki menzilli şampiyonlar için yarıya düşer). Ana hedefiniz 2,5 saniyeliğine sakatlanarak %100 daha fazla yavaşlar ve size %10 daha az hasar verir (1,5 saniye bekleme süresi).

İHTİŞAMLI PASİF: Diğer tüm efsanevi eşyalara 50 Can, %5 Sıvışma ve %5 Yavaşlatma Direnci sağlar.

Donmuş Yumruk

Buzdoğan Eldiven'in Ornn tarafından güçlendirilmiş hali.

CAN: 550

ZIRH: 70

YETENEK HIZI: 25

PASİF - BÜYÜLÜKILIÇ: Pasifi temel haliyle aynı.

Asırlık Sopa

Geldik hepinizin sabırsızlıkla beklediği eşyaya. Eski dostunuz ileri safhalarda güçlenmenize yardımcı olmak için geri dönüyor.

ALTIN BEDELİ: 3200

YETENEK GÜCÜ: 60

CAN: 300

MANA: 400

TARİF: Antik Dönüştürücü + İnfilak Değneği + Kuvvet Kitabı

PASİF: Bu eşya her dakika 20 Can, 20 Mana ve 4 Yetenek Gücü kazanır. Bu etki 10 defaya kadar birikerek toplamda 200 Can, 200 Mana ve 40 Yetenek Gücü sağlar. Azami yüke ulaştığınızda bir seviye atlarsınız ve Antik Dönüşüm'ün tüm etkileri %50 artar. (Not: Seviyeniz 18'i aşamaz.)

ÖZEL PASİF - ANTİK DÖNÜŞÜM: Şampiyonlardan alınan azaltma etkilerinden önceki hasarın %8'i kadar mana, harcanan mananın %20'si kadar can yeniler. Kullanım başına en fazla 15 Canla sınırlıdır. Açıp kapatılabilen yetenekler saniyede en fazla 15 Can iyileştirebilir. Bu şekilde yenilenen her 250 Can ve Mana başına 2 saniye içinde azalarak kaybolacak şekilde %25 Hareket Hızı kazanırsınız.

İHTİŞAMLI PASİF: Diğer tüm efsanevi eşyalara 5 Yetenek Hızı sağlar.

Mutlak Ahenk

Asırlık Sopa'nın Ornn tarafından güçlendirilmiş hali.

YETENEK GÜCÜ: 80

CAN: 450

MANA: 550

PASİF/ÖZEL PASİF - ANTİK DÖNÜŞÜM: Pasifleri temel haliyle aynı.

Antik Dönüştürücü

Asırlık Sopa'yla beraber koridor aşamasındaki can ve mana gereksinimlerini karşılamanın tek adresi de geri dönüyor.

ALTIN BEDELİ: 1100

CAN: 225

MANA: 300

TARİF: Yakut Kristal + Safir Kristal

ÖZEL PASİF - ANTİK DÖNÜŞÜM: Şampiyonlardan alınan azaltma etkilerinden önceki hasarın %8'i kadar mana, harcanan mananın %20'si kadar can yeniler. Kullanım başına en fazla 15 Canla sınırlıdır. Açıp kapatılabilen yetenekler saniyede en fazla 15 Can iyileştirebilir.

Cehennem Maskesi

Cehennem Maskesi dizilimlere girmekte zorlanan ve pek yaygınlaşamayan bir eşya oldu. Antik Dönüştürücü'yü ve o eşyanın Antik Dönüşüm pasifini geri getirirsek bu eşyanın da büyü direnci, mana ve can isteyenlerin değerlendireceği bir eşya haline geleceğini düşünüyoruz.

ALTIN BEDELİ: 2700 ? 3000

CAN: 450 ? 500

MANA: 0 ? 300

BÜYÜ DİRENCİ: 35 ? 40

YETENEK HIZI: 10 (değişmedi)

TARİF: Alazcevher + Hayalet Pelerini ? Antik Dönüştürücü + Hayalet Pelerini

YENİ | PASİF - ANTİK DÖNÜŞÜM: Şampiyonlardan alınan azaltma etkilerinden önceki hasarın %8'i kadar mana, harcanan mananın %20'si kadar can yeniler. Kullanım başına en fazla 15 Canla sınırlıdır. Açıp kapatılabilen yetenekler saniyede en fazla 15 Can iyileştirebilir.

PASİF - TUZ BUZ ET: Yakınınızdaki rakip şampiyonları lanetler ve onların büyü direncini 5 (+%1,2 İlave Can) azaltırsınız (en fazla 25). Lanetlenen her rakip başına 9 Büyü Direnci kazanırsınız.

Randuin'in Alameti

Randuin'in Alameti'nin kritik vuruş hasarı azaltmasını bir aktif etkiye bağladığımız için bu eşya hem daha az tatmin edici hem de daha az güvenilir hale geldi. Dolayısıyla bu azaltmayı yeniden pasifine döndürüyoruz, aktifinin yavaşlatma süresini arttırıyoruz ve Kaya Gibi pasifini olduğu gibi koruyoruz.

ALTIN BEDELİ: 2700 ? 3000

CAN: 250 ? 400

ZIRH: 90 ? 60

YETENEK HIZI: 10 ? 0

TARİF: Başgardiyanın Zırhı + Dokuma Zırh + Yakut Kristal ? Başgardiyanın Zırhı + Dev Kemeri

YENİ | AKTİF - BOYUN EĞDİR: Yakınınızdaki rakipleri 2 saniyeliğine %55 yavaşlatır (60 saniye bekleme süresi).

YENİ | PASİF - KRİTİK VURUŞ DİRENCİ: Kritik vuruşlardan %20 daha az hasar alırsınız.

PASİF - KAYA GİBİ: Saldırılardan aldığınız hasarı 5 (+ %0,35 Azami Can) azaltır. Azaltma etkisi saldırı hasarının %40'ıyla sınırlıdır.

Günateşi Kalkanı

Günateşi Kalkanı artık bir ihtişamlı eşya olmasa da hâlâ tankların minyon temizlemek ve sürekli hasar vermek için bir numaralı tercihi.

EŞYA AŞAMASI: İhtişamlı ? Efsanevi

ALTIN BEDELİ: 3200 ? 2800

CAN: 450 ? 400

ZIRH: 35 ? 50

BÜYÜ DİRENCİ: 35 ? 0

YETENEK HIZI: 20 ? 0

TARİF: Bami'nin Alevi + Ordu Kalkanı ? Bami'nin Alevi + Zincir Yelek

KALDIRILDI | ÖZEL PASİF - ALEVLİ DOKUNUŞ: Alevli Dokunuş kaldırıldı.

PASİF - ALEV KUSAN: Alev Kusan artık canavarlara %150 daha fazla hasar vermiyor.

Turbo Kimyasal Tankı

Ormancılara özel ilk alınan eşyalardan biri olan Turbo Kimyasal Tankı artık çatışma başlatma potansiyelini arttırmak isteyen tüm tanklar için bir orta ila ileri safha seçeneği.

EŞYA AŞAMASI: İhtişamlı ? Efsanevi

ALTIN BEDELİ: 3200 ? 2800

CAN: 450 ? 500

BÜYÜ DİRENCİ: 25 ? 50

ZIRH: 25 ? 0

YETENEK HIZI: 20 ? 10

TARİF: Bami'nin Alevi + Dokuma Zırh + Büyüsavar Pelerin ? Alazcevher + Negatron Pelerini + Yakut Kristal

KALDIRILDI | PASİF - YAKIT İKMALİ: Yakıt İkmali pasifi kaldırıldı.

Ordu Kalkanı

Ordu Kalkanı için küçük bir altın düzenlemesi yapıyoruz.

ALTIN BEDELİ: 1400 ? 1200

Vahşi Hydra

Verdiği hasarla takımını taşımak isteyen yakın dövüşçü SG şampiyonları için harika bir seçenek.

SALDIRI GÜCÜ: 70 ? 65

70 ? 65 ÖZEL PASİF - BİÇ: Mesafeye bağlı olarak toplam SG'nin %60-12'sine eşdeğer miktarda hasar verir ? Yakındaki tüm rakiplere yakın dövüşçü şampiyonların toplam SG'nin %60'ına, menzilli şampiyonların toplam SG'nin %30'una eşdeğer miktarda hasar verir

Mesafeye bağlı olarak toplam SG'nin %60-12'sine eşdeğer miktarda hasar verir ? Yakındaki tüm rakiplere yakın dövüşçü şampiyonların toplam SG'nin %60'ına, menzilli şampiyonların toplam SG'nin %30'una eşdeğer miktarda hasar verir YENİ | ÖZEL PASİF - ETÇİL : Biçilen minyon başına 0,6 SG ve %0,1 Mutlak Sömürü kazandırır. Bu miktar katledilen şampiyonlar, kesilen büyük/destansı canavarlar ve kuşatma minyonları için iki katına çıkar. En fazla 24 SG ve %4 Mutlak Sömürü kazandırabilir. Katledilme halinde yüklerin yarısı kaybedilir.

Tiamat

Biç etkisinin hasarını yeni Vahşi Hydra'yla daha uygun olacak şekilde güncelliyoruz.

ÖZEL PASİF - BİÇ: Mesafeye bağlı olarak toplam SG'nin %60-12'sine eşdeğer miktarda hasar verir ? Yakındaki tüm rakiplere yakın dövüşçü şampiyonlar için toplam SG'nin %50'sine, menzilli şampiyonlar için toplam SG'nin %25'ine eşdeğer miktarda hasar verir

Shojin'in Mızrağı

Shojin geri döndü! SG odaklı bir yetenek kullanıcına dönüşmek artık hiç olmadığı kadar kolay.

ALTIN BEDELİ: 3400

SALDIRI GÜCÜ: 65

CAN: 300

YETENEK HIZI: 20

ÖZEL PASİF - EJDERHA GÜCÜ: Ulti haricindeki yetenekler 8 (+%8 Temel SG) Yetenek Hızı (yakın dövüşçü şampiyonlar için) | 6 (+%6 Temel SG) Yetenek Hızı (menzilli şampiyonlar için) kazanır. Bu miktar hareketsiz bırakma etkilerine sahip yetenekler için azalarak 4 (+%4 Temel SG) Yetenek Hızı (yakın dövüşçü şampiyonlar için) | 3 (+%3 Temel SG) Yetenek Hızı (menzilli şampiyonlar için) olur.

ÖZEL PASİF - ZARURET: Eksik canınıza bağlı olarak %15 Hareket Hızı (yakın dövüşçü şampiyonlar için) | %10 Hareket Hızı (menzilli şampiyonlar için) kazanırsınız. Canınız %33'ün altına düştüğünde azami miktarına ulaşır.

TARİF: TEK Kılıcı + Alazcevher + Caulfield'ın Savaş Çekici

ŞAMPİYONLAR

Cho'Gath

R'nin hasarı arttı.

Bu yamada Çarp'ın artan hasarıyla mücadele edebilmesi için Cho'Gath'ın Ziyafet yeteneğinin infaz hasarını arttırıyoruz. Cho'yu Baron'dan uzak tutsanız iyi edersiniz!

R - Ziyafet

ŞAMPİYONLAR DIŞINDAKİ BİRİMLERE YÖNELİK HASAR: 1000 (+%50 YG) (+%10 İlave Can) ? 1200 (+%50 YG) (+%10 İlave Can)

Lillia

Artık menzilli değil, yakın dövüşçü. Taban canı azaldı. Can büyüme oranı arttı. Pasifin şampiyonlardan elde ettiği iyileştirme miktarı arttı.

Lillia'yı yakın dövüşçü bir şampiyona dönüştürerek saldırı mekaniğini daha doğal hale getiriyoruz. Bu değişikliğin onu biraz zayıflatacağını düşündüğümüz için pasifini şimdiden güçlendiriyoruz.

Taban nitelikler

SALDIRILAR: Menzilli ? Yakın dövüş

TABAN CAN: 625 ? 605

CAN BÜYÜME ORANI: 104 ? 105

Pasif - Düş Dalı

ŞAMPİYONLARDAN ELDE EDİLEN İYİLEŞTİRME: Seviyeye bağlı olarak 10,5-124,5 (+%18 YG) (sabit artar) ? Seviyeye bağlı olarak 6-120 (+%18 YG) (artık nitelik büyüme çarpanını kullanıyor)

Nunu ve Willump

Q'nun şampiyonlar dışındaki birimlere yönelik hasarı arttı.

Tıpkı Cho'Gath değişikliğinde olduğu gibi Nunu ve Willump'ın Tüket yeteneğinin hasarını Çarp'la mücadele edebilmesi için arttırıyoruz!

Q - Tüket

ŞAMPİYONLAR DIŞINDAKİ BİRİMLERE YÖNELİK GERÇEK HASAR: 340/500/660/820/980 ? 400/600/800/100/1200

Rakan

Artık menzilli değil, yakın dövüşçü.

Saldırıları oyuncuların beklentilerine daha uygun olsun diye Rakan'ı yakın dövüşçü bir şampiyona dönüştürüyoruz.

Taban nitelikler

SALDIRILAR: Menzilli ? Yakın dövüş

SİHİRDAR BÜYÜLERİ

Çarp

Çarp'ın hasarını orman yoldaşınızın oyun boyunca biriktirdiği yüke uygun olacak şekilde güncelliyoruz.

ÇARP HASARI: 450 (Temel)/900 (Cüretli/Donduran Çarp) ? 600/900/1200 (0/20/40 yoldaş yükü)

GÜNCELLENDİ | YENİ ÇARPLAR, YENİ İSİMLER: Çarp/Cüretli Çarp/Donduran Çarp ? Çarp/Dizginsiz Çarp/Yabani Çarp

KULE DEĞİŞİLİKLERİ

Kule Barikatları

BARİKAT BAŞINA ALTIN: 160 ? 175

BARİKAT BAŞINA ZIRH VE BÜYÜ DİRENCİ: 35 ? 40

ARAM DENGE DÜZENLEMELERİ

Henüz duymadıysanız ARAM dengeleme felsefemizi güncelliyor ve çalışmalarımıza 12.22 Yaması'nda belli başlı şampiyonlara değişiklik getirerek başlıyoruz (ayrıntılı bilgi burada). İlk yamada biz belli şampiyonlara yönelik yeni güçlendirmeler ve zayıflatmalar hakkında veri toplarken denge biraz olumsuz etkilenebilir. Nihai amacımız alınan/verilen hasar kıstasına eskisi kadar bel bağlamamak çünkü bazı şampiyonların hasarı fazla arttırıldığında karşı oyun imkânı ortadan kalkıyor. ARAM'daki şampiyonların temalarına olabildiğince uygun olmalarını istiyoruz. Dolayısıyla bazı şampiyonları daha az cezalandırıcı hale getirerek moddaki hasarı dizginlemek istiyoruz.

ŞAMPİYON GÜÇLENDİRMELERİ

AKALI: +%20 Sıvışma, +%20 Enerji Yenilenmesi

EKKO: +%20 Sıvışma

ELISE: +%20 Sıvışma

EVELYNN: +%20 Sıvışma

FIZZ: +%20 Sıvışma

KASSADIN: +%20 Sıvışma

KATARINA: +%20 Sıvışma

KAYN: +%20 Sıvışma

KENNEN: +%20 Enerji Yenilenmesi

KHA'ZIX: +%20 Sıvışma

LEBLANC: +%20 Sıvışma

LEE SIN: +%20 Enerji Yenilenmesi

PYKE: +%20 Sıvışma

QIYANA: +%20 Sıvışma

REK'SAI: +%20 Sıvışma

RENGAR: +%20 Sıvışma

TALON: +%20 Sıvışma

ZED: +%20 Sıvışma, +%20 Enerji Yenilenmesi

ŞAMPİYON ZAYIFLATMALARI

ASHE: -20 Yetenek Hızı

ŞAMPİYONLARIN TABANNİTELİK TEMİZLİĞİ

Bazı şampiyonların taban nitelik değerlerini güncelliyoruz.

TABAN SG, TABAN CAN, TABAN MANA, TABAN BÜYÜ DİRENCİ, MANA BÜYÜME ORANI: En yakın 1'e yuvarlandı.

SG BÜYÜME ORANI, TABAN MANA YENİLENMESİ, MANA YENİLENMESİ BÜYÜME ORANI: En yakın 0,05'e yuvarlandı.

SALDIRI HIZI BÜYÜME ORANI: En yakın 0,005'e yuvarlandı.

REKABET SİSTEMLERİ

AFK TESLİM OLMA SÜRESİ GÜNCELLEMESİ

Şu anda yeniden kurma penceresi kapandığında bir oyuncu bilgisayarının başında değilse erken teslim oylaması başlatabilmek için 10 dakika beklemeniz gerekiyor. Yeniden kurma sistemine yönelik önceki güncellemelerimiz doğrultusunda rekabetçi bütünlüğün zarar gördüğü durumlarda takımlara oyunu bitirme hakkı vermek istiyoruz.

ARTIK BEKLEMEK YOK: Bilgisayarının başında olmayan bir oyuncu tespit edildiğinde takımların erken teslim oylaması başlatabilmesi için oyunun 10:00-15:00 aralığında olması gerekiyordu. Bu zaman aralığını 3:30-15:00 olarak genişletiyoruz.

ŞAMPİYON SEÇİMİ GİZLİLİĞİ

Bu makalede bahsettiğimiz üzere oyuncuların lobilerindeki diğer oyunculara bakarak kazanma veya kaybetme olasılıklarını hesaplaması yaşanmasını istediğimiz bir LoL deneyimi değil. Ayrıca oyuncuların diğer oyuncuların kazanma ve kaybetme serilerine veya farklı bir şampiyonu oynayıp oynamadıklarına bakıp mükemmel bir takım oluşmadığında şampiyon seçiminden çıkmasını (veya birini çıkmaya zorlamasını) da istemiyoruz.

TAKIM ARKADAŞLARI CANDIR: Dereceli Tekli/Çiftli sıradaki şampiyon seçimi sırasında sizinki ve varsa partnerinizinki hariç tüm sihirdar adları Takım Arkadaşı 1-5 şeklinde görünecek.

YENİDEN KURMA GÜNCELLEMELERİ

Oyuna bağlı olup olmadıkları veya klavye ve farelerini kullanıp kullanmadıkları fark etmeksizin başlangıç platformunda hiçbir şey yapmadan duranlar oyunu oynamıyor demektir. Yeniden kurma sistemiyle oyuncuları korumak istediğimiz durum işte tam olarak bu.

BAŞLANGIÇ PLATFORMU KONTROLÜ: Oyunda 3 dakika geçmeden önce bir oyuncu aralıksız olarak 90 saniye boyunca başlangıç platformunda kalırsa takımı oyunu yeniden kurma oylaması başlatabiliyor. 45. saniyede söz konusu oyuncu başlangıç platformundan ayrılması gerektiğini belirten bir sohbet mesajı alıyor. 70. saniyedeyse başlangıç platformundan ayrılması gerektiğine dair ekranda bir mesaj beliriyor.

LOL 2022 SEZON SONU ÖDÜLLEİ NE ZAMAN?

2022 Sezonu'nun Sonu ve Ödüller

Sihirdar Vadisi'ndeki dereceli sezonu 14 Kasım'da sona erdi. Dereceli hedeflerine ulaşanları tebrik ediyor, ulaşamayanlaraysa gelecek yıl için bol şans diliyoruz! Sezon sonu ödülleri 14 Aralık'a kadar tüm oyunculara dağıtılacak. Daha fazla ayrıntıyı oyuncu destek sayfamızda bulabilirsiniz!

12.22'nin 2022'nin sezonluk iddialarında ilerleme kaydedebileceğiniz son yama olduğunu da hatırlatmak istiyoruz. O yüzden elinizi çabuk tutsanız iyi olur! 2022'nin sezonluk iddiaları 12.22 Yaması sona erdikten sonra kaldırılıp kilitlenecek.