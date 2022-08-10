League of Legends 12.15 güncelleme notları paylaşıldı! İşte tüm yenilikler

Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler MOBA oyunu League of Legends'ın 9 Ağustos'ta yayınlanan 12.15 yamasının notları paylaşıldı. League of Legends 12.15 yaması ile Sivir'le Master Yi'ye ince ayar çekiliyor ve başlatmaya yönelik destekleri güçlendiriliyor. League of Legends 12.15 yama notları paylaşıldı! Detayları haberimizde…

League of Legends 12.15 güncellemesiyle beraber oyunda yapılan değişiklikler yama notlarıyla paylaşıldı. İşte League of Legends'ın 12.15 güncelleme notları…

LEAGUE OF LEGENDS 12.15 GÜNCELLEME NOTLARI

Şampiyonlar

Akali

W – Alacakaranlık Perdesi

Enerji Yenilemesi 80 >> 100

Azami Enerji İlavesi 80 >> 100

Gwen

Q – Kırt Kırt!

Merkeze verilen gerçek hasar: %75 >> %50

Kalista

Taban saldırı gücü 69 >> 66

Kennen

W – Elektrik Dalgası

Bekleme süresi: 14/12/10/8/6 >> 13/11,25/9,5/7,75/6 saniye

R – Yıldırım Yağmuru

Yıldırım başına büyü hasarı: 40/75/110 (+%20 YG) >>40/75/110 (+%22,5 YG)

Lee Sin

Q - Ses Dalgası / Titreşim Darbesi

Titreşim Darbesi Enerji Bedeli 30 >> 25

W - Koruma Güdüsü / Demir İrade

Demir İrade Enerji Bedeli 30 >> 25

E - Fırtına / Sakatla

Sakatla Enerji Bedeli 30 >> 25

Leona

Q – Şafak Kalkanı

Mana Bedeli: 45/50/55/60/65 >> 35/40/45/50/55

R – Güneş Patlaması

Sersemletme ve yavaşlatma süresi: 1,5 saniye >> 1,75 saniye

Lillia

Pasif - Düş Dalı

Canavarlara Yönelik Hasar Sınırı 1-18. seviyelerde 40-100 >> 1-18. seviyelerde 50-150

Master Yi

E - Wuju Stili

Bekleme Süresi 18/17/16/15/14 saniye >> Bütün yetenek seviyelerinde 18 saniye

Qiyana

Pasif – İmparatoriçenin Hakkı

Hasar: 1-18. seviyelerde 15-83 (+%45 İlave SG) (+%30 YG) >> 1-18. seviyelerde 15-83 (+%30 İlave SG) (+%30 YG)

Giderilen Hatalar

Qiyana'nın İlk Vuruş rününü kullandığında pasifinin iki kez tetiklenmesine yol açan hata giderildi.

Rammus

R - Keskin Gülle

Bekleme Süresi 110/95/80 saniye >> Bütün yetenek seviyelerinde 90 saniye

Taban Kullanım Menzili 600 >> 800

Atılma Mesafesi Büyüme Oranı 1,3 >> 1,5 (not: bu sayılar atılma menzilinin hareket hızıyla birlikte ne kadar arttığını gösteriyor)

Asgari Atılma Hızı 700 >> 900

Azami Atılma Hızı 1800 >> 2000

Shen

E – Gölge Fırlayışı

Pasif Veya Gölge Fırlayışı'yla Hasar Verince İade Edilen Enerji 30/35/40 >> 30/40/50

Singed

Pasif - Akışkan Zehir

İlave Hareket Hızı %20 >> %25

Hedef Başına Bekleme Süresi: 10 saniye >> 8 saniye

R - Delilik İksiri

İlave Nitelikler 20/60/100 >> 30/65/100

Sivir

Taban nitelikler

Saldırı Gücü Büyüme Oranı 3,3 >> 3

E - Büyü Kalkanı

Bekleme Süresi 22/20/18/16/14 saniye >> 24/22,5/21/19,5/18 saniye

R - Av Peşinde

Bekleme Süresi 100/85/70 saniye >> 120/100/80 saniye

Taliyah

E - Toprak Bozumu

Bekleme Süresi 16/15/14/13/12 saniye >> 18/17/16/15/14 saniye

R - Örgü Duvar

Duvar Süresi 5 saniye >> 4 saniye

Thresh

Q - Ölüm Cezası

Bekleme Süresi 20/18/16/14/12 saniye >> 19/17/15/13/11 saniye

Büyü Hasarı 80/120/160/200/240 >> 100/140/180/220/260

Zed





Gölgenin Yeteneği Taklit Etme Menzili 2000 >> Sınırsız

E - Gölge Darbesi

Enerji Bedeli 50 >> 40

EŞYALAR

İlahsindiren

Büyülükılıç İyileştirmesi Azaltma etkilerinden önceki hasarın %65'i (+ hedefin azami canının %4,8'i (menzilliler için %2,4'ü)) (+%100 Taban SG) >>Azaltma etkilerinden önceki hasarın %55'i (+ hedefin azami canının %4,8'i (menzilliler için %2,4'ü)) (+%100 Taban SG)

Cıva Yatağan

Büyü Direnci 30 >>40

Cıva Aktifin Süresi 1 saniye >>1,5 saniye

Gümüşgöl Şafağı

Büyü Direnci 35 >>40

Cıva Aktifinin Süresi %40 Sıvışma ve %40 Yavaşlatma Direnci >>%50 Sıvışma ve %50 Yavaşlatma Direnci

RÜNLER

İlk vuruş

İlave Gerçek Hasar %10 >>%9

LEAGUE OF LEGENDS RP FİYAT ARTIŞI

19 Ağustos'tan itibaren RP ve TFT Jeton bedellerinin çoğu Riot sunucusunda artacağını hatırlatalım. Bedel artışı hakkında ayrıntılı bilgi için buradan makalemizi okuyabilirsiniz.