League of Legends 12.15 güncelleme notları paylaşıldı! İşte tüm yenilikler
Riot Games'in oynaması ücretsiz popüler MOBA oyunu League of Legends'ın 9 Ağustos'ta yayınlanan 12.15 yamasının notları paylaşıldı. League of Legends 12.15 yaması ile Sivir'le Master Yi'ye ince ayar çekiliyor ve başlatmaya yönelik destekleri güçlendiriliyor. League of Legends 12.15 yama notları paylaşıldı! Detayları haberimizde…
League of Legends 12.15 güncellemesiyle beraber oyunda yapılan değişiklikler yama notlarıyla paylaşıldı. İşte League of Legends'ın 12.15 güncelleme notları…
Şampiyonlar
Akali
W – Alacakaranlık Perdesi
- Enerji Yenilemesi 80 >> 100
- Azami Enerji İlavesi 80 >> 100
Gwen
Q – Kırt Kırt!
- Merkeze verilen gerçek hasar: %75 >> %50
Kalista
- Taban saldırı gücü 69 >> 66
Kennen
W – Elektrik Dalgası
- Bekleme süresi: 14/12/10/8/6 >> 13/11,25/9,5/7,75/6 saniye
R – Yıldırım Yağmuru
- Yıldırım başına büyü hasarı: 40/75/110 (+%20 YG) >>40/75/110 (+%22,5 YG)
Lee Sin
Q - Ses Dalgası / Titreşim Darbesi
- Titreşim Darbesi Enerji Bedeli 30 >> 25
W - Koruma Güdüsü / Demir İrade
- Demir İrade Enerji Bedeli 30 >> 25
E - Fırtına / Sakatla
- Sakatla Enerji Bedeli 30 >> 25
Leona
Q – Şafak Kalkanı
- Mana Bedeli: 45/50/55/60/65 >> 35/40/45/50/55
R – Güneş Patlaması
- Sersemletme ve yavaşlatma süresi: 1,5 saniye >> 1,75 saniye
Lillia
Pasif - Düş Dalı
- Canavarlara Yönelik Hasar Sınırı 1-18. seviyelerde 40-100 >> 1-18. seviyelerde 50-150
Master Yi
E - Wuju Stili
- Bekleme Süresi 18/17/16/15/14 saniye >> Bütün yetenek seviyelerinde 18 saniye
Qiyana
Pasif – İmparatoriçenin Hakkı
- Hasar: 1-18. seviyelerde 15-83 (+%45 İlave SG) (+%30 YG) >> 1-18. seviyelerde 15-83 (+%30 İlave SG) (+%30 YG)
Giderilen Hatalar
- Qiyana'nın İlk Vuruş rününü kullandığında pasifinin iki kez tetiklenmesine yol açan hata giderildi.
Rammus
R - Keskin Gülle
- Bekleme Süresi 110/95/80 saniye >> Bütün yetenek seviyelerinde 90 saniye
- Taban Kullanım Menzili 600 >> 800
- Atılma Mesafesi Büyüme Oranı 1,3 >> 1,5 (not: bu sayılar atılma menzilinin hareket hızıyla birlikte ne kadar arttığını gösteriyor)
- Asgari Atılma Hızı 700 >> 900
- Azami Atılma Hızı 1800 >> 2000
Shen
E – Gölge Fırlayışı
- Pasif Veya Gölge Fırlayışı'yla Hasar Verince İade Edilen Enerji 30/35/40 >> 30/40/50
Singed
Pasif - Akışkan Zehir
- İlave Hareket Hızı %20 >> %25
- Hedef Başına Bekleme Süresi: 10 saniye >> 8 saniye
R - Delilik İksiri
- İlave Nitelikler 20/60/100 >> 30/65/100
Sivir
Taban nitelikler
- Saldırı Gücü Büyüme Oranı 3,3 >> 3
E - Büyü Kalkanı
- Bekleme Süresi 22/20/18/16/14 saniye >> 24/22,5/21/19,5/18 saniye
R - Av Peşinde
- Bekleme Süresi 100/85/70 saniye >> 120/100/80 saniye
Taliyah
E - Toprak Bozumu
- Bekleme Süresi 16/15/14/13/12 saniye >> 18/17/16/15/14 saniye
R - Örgü Duvar
- Duvar Süresi 5 saniye >> 4 saniye
Thresh
Q - Ölüm Cezası
- Bekleme Süresi 20/18/16/14/12 saniye >> 19/17/15/13/11 saniye
- Büyü Hasarı 80/120/160/200/240 >> 100/140/180/220/260
Zed
W - Canlı Gölge
- Gölgenin Yeteneği Taklit Etme Menzili 2000 >> Sınırsız
E - Gölge Darbesi
- Enerji Bedeli 50 >> 40
İlahsindiren
- Büyülükılıç İyileştirmesi Azaltma etkilerinden önceki hasarın %65'i (+ hedefin azami canının %4,8'i (menzilliler için %2,4'ü)) (+%100 Taban SG) >>Azaltma etkilerinden önceki hasarın %55'i (+ hedefin azami canının %4,8'i (menzilliler için %2,4'ü)) (+%100 Taban SG)
Cıva Yatağan
- Büyü Direnci 30 >>40
- Cıva Aktifin Süresi 1 saniye >>1,5 saniye
Gümüşgöl Şafağı
- Büyü Direnci 35 >>40
- Cıva Aktifinin Süresi %40 Sıvışma ve %40 Yavaşlatma Direnci >>%50 Sıvışma ve %50 Yavaşlatma Direnci
İlk vuruş
- İlave Gerçek Hasar %10 >>%9
19 Ağustos'tan itibaren RP ve TFT Jeton bedellerinin çoğu Riot sunucusunda artacağını hatırlatalım. Bedel artışı hakkında ayrıntılı bilgi için buradan makalemizi okuyabilirsiniz.