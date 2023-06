Haziran 2023 PlayStation Plus oyunları açıklandı! Toplam değeri 1567 TL

PlayStation Plus Haziran 2023 oyunlarının geçtiğimiz günlerde sızdırılmasının ardından PlayStation Blog'da 6 Haziran'dan itibaren eklenecek PlayStation Plus'ın Haziran 2023 oyunları belli oldu. PlayStation Plus kullanıcılarına 1567 TL değerinde üç adet ücretsiz oyun verilecek.

Her ay PS4 ve PS5'teki PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak oyunlar veren Sony, Haziran 2023'te kullanıcılarına 1567 TL değerinde üç adet PlayStation oyunu verecek.

HAZİRAN 2023 PLAYSTATION PLUS OYUNLARI

Bugün, Haziran ayı PlayStation Plus Aylık Oyunlarını tanıtmaktan mutluluk duyduğunu açıklayan Sony Interactive Entertainment İçerik Edinme ve Operasyon Direktörü Adam Michel, "NBA 2K23, Jurassic World Evolution 2 ve Trek to Yomi'den oluşan Aylık Oyunlar serisi, 6 Haziran Salı gününden 3 Temmuz Pazartesi gününe kadar PlayStation Plus üyelerine açık olacak." sözlerine yer verdi.

NBA 2K23 - 849,00 TL

Jurassic World Evolution 2 - 529,00 TL

Trek to Yomi - 189,00 TL

PlayStation Plus üyelerinin oyun kütüphanelerine GRID Legends, Chivalry 2 ve Descenders'ı eklemek için 6 Haziran Salı gününe kadar süreleri var.

NBA 2K23 | PS4 & PS5

Sınıfının en iyisi görsel sunum, güncel kadrolar ve tarihi takımlarla oyun, NBA 2K23'te olduğu kadar gerçek ve eksiksiz hissetmemişti. En sevdiğiniz NBA ve WNBA takımları ve yıldızları olarak yarışın ve gerçekçi oynanışın zirvesini yaşayın. Dünyanın en iyi oyuncularına karşı kendinizi kanıtlayın ve MyCAREER'da veya The W. Pair'de yeteneklerinizi MyTEAM'de zamansız efsanelerle sergileyin. Bir GM olarak kendi hanedanlığınızı kurun veya MyNBA'de Komiser olarak ligi yeni bir yöne götürün. PlayStation Plus üyeleri ayrıca oyun içinden özel aylık MyTEAM paketlerine de erişebilir.

Jurassic World Evolution 2 | PS4 & PS5

Frontier'in 2018 yönetim simülasyonu Jurassic World Evolution'ın bu devamında geçmişin hatalarından kaçının ve dinozorlar ve ziyaretçiler için kendi Jurassic World'ünüzü oluşturun. Heyecan verici yeni özellikleri, dört ilgi çekici oyun modunu ve hayranlık uyandıran dinozorlardan oluşan genişletilmiş bir listeyi deneyimleyin. Jurassic World: Fallen Kingdom'ın dünyayı sarsan olaylarından sonra geçen ilgi çekici ve orijinal bir Jurassic World anlatısına kendinizi kaptırın. Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum tarafından seslendirildi) ve Claire Dearing (Bryce Dallas Howard tarafından seslendirildi) dahil olmak üzere filmlerin ikonik karakterleriyle birlikte çalışın ve şu anda ABD'de yayılan vahşi dinozorları kontrol etme, koruma ve kontrol altına alma çabalarına öncülük edin.

Trek to Yomi | PS4 & PS5

Trek to Yomi, Hiroki'nin kötülüğün güçlerine karşı düşüşü sırasında büyüleyici bir hikayesini takip eden ultra stilize bir sinematik aksiyon-macera oyunudur. Korumaya yemin ettiği insanları kurtarmak için verdiği başarısız vaadi yerine getirmek için kahramanca dönüşünü deneyimleyin. Ölmekte olan Efendisine bir yemin olarak, genç kılıç ustası kasabasını ve sevdiği insanları tüm tehditlere karşı koruyacağına yemin eder. Trajedi ile karşı karşıya kalan ve göreve bağlı olan yalnız samuray, kendisiyle yüzleşmek ve ileriye doğru yoluna karar vermek için yaşam ve ölümün ötesine geçmelidir.