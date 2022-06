GTA V'in Michael De Santa'sı GTA Online'a gelebilir - Haberler

Oyunun üç ana karakterinden Trevor ve Franklin, Gta Online'ın görevlerinde bulunuyor. Son güncellemeyle beraber Franklin'in de Dr. Dre ile oyuna eklenmesinin ardından ise oyuncular Michael De Santa'nın ne zaman geleceğini merak ediyor.

Gta Online veri madencilerine göre, GTA 5'in Michael'ı önümüzdeki büyük bir güncellemede Gta Online'a eklenebilir. Tez2 tarafından Twitter'da paylaşılan gönderide, Gta Online'ın PS5 ve Xbox Series sürümlerinden oyunun dosyalarında yapılan ve "movie_set" adlı yeni bir senaryo notkası gibi görünen birkaç keşif içeriyor.

Franklin'in de Gta Online'a dâhil olduğu The Contract güncellemesi sırasında, karakterin yapımcının film stüdyosunda Solomon Richards için çalışmaya devam ettiğini ve yeni güncellemenin temasına uygun bir şekilde uyduğu ortaya çıktı.

Grand Theft Auto 5'in hikâyesinde de ana karakterimiz Michael'ın bir film stüdyosu bulunuyordu. Bu nedenle bir sonraki GTA Online güncellemesinde oyuna Michael'ın da eklenmesinin büyük bir ihtimal olduğu anlaşıldı.

Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde GTA 6 için çalışmaya başladıklarını bildirmişti, ancak GTA Online'ın suyunu sıkmaya da devam ediyorlar. 2013 yılında piyasaya sürülen popüler hikayeli açık dünya oyunu GTA 5, tüm zamanların en sevilen oyunu olarak tarihe geçti. Bu nedenle oyuncular GTA 6'dan çok fazla ümitliler. Geliştirici ekip Rockstar Games'de bu beklentiyi hayal kırıklığına uğratmamak ve GTA Online'dan da yeterli derecede gelir elde ettiği nedeniyle GTA 6'nın geliştirilmesi bu kadar uzun sürdü.

In addition to the movie references from Vespucci Job Remix, @rollschuh2282 found out Rockstar added a new scenario spawn point, on GTAV PS5 & Xbox Series, in front of Record A Studios with "movie_set" as the assigned ped model set.



A hint at a Movie DLC with Michael? #GTAOnline pic.twitter.com/kvLdPS0YR9