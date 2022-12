God of War Ragnarok'a New Game+ özelliği geliyor

Santa Monica Studio, geçen ay PlayStation konsollarına çıkan God of War Ragnarok'un 2023 ilkbaharında New Game+ moduna kavuşacağını duyurdu. Peki, bilmeyenler için New Game Plus nedir? New Game + nedir? Detayları haberimizde...

Geliştirici ekip Santa Monica Studio'nun resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile oyuncuların merakla beklediği New Game Plus modunun 2023'te geleceğini duyurdu.

GOD OF WAR RAGNAROK'A NEW GAME PLUS ÖZELLİĞİ GELİYOR

God Of War Ragnarok'u halihazırda bitiren PlayStation oyuncularının tekrarda oynamasını sağlayacak New Game Plus modunun ilkbahar 2023'te geleceği duyuruldu. God Of War Ragnarok'un New Game Plus moduyla piyasaya sürüleceği tahmin ediliyordu, ancak geliştirici ekip bunun önümüzdeki sene gerçekleşeceğini bildirdi.

NEW GAME PLUS NEDİR?

Hikayeli oyunlarda oyunu bitirdikten sonra açılan New Game Plus modu, oyunu bitirdiğiniz silah ve güçlerle yeniden oynama imkanı sunmaktadır. Böylece oyuna en baştan son seviye yeteneklerle başlamış olacaksınız.