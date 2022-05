God of War PC'de The Simpsons modu yayınlandı - Haberler

Sony'nin 2018 yılında PlayStation'a özel olarak piyasaya sürdüğü God of War'un geçtiğimiz aylarda PC'ye çıkış yapmasının ardından oyunun modlanmaya açık olacağı bildirildi. The Simpsons dizisinden Homer ve Bart karakterleri Kratos ve Arteus'un yerine geçti.

GOD OF WAR THE SIMPSONS MODU

Omega Fantasy'nin geliştirdiği ve ToastedShoes adlı YouTube kanalında yayınlanan videoda God of War'un The Simpsons modlu hali gösterildi. Kratos'un yerine Homer'ın savaştığı ve Arteus'un yerine ise Bart'ın yer aldığı mod, oyunculara tanıtıldı.

Homer ve Bart karakterlerinin dış görünüşünün yanı sıra Kratos ve Arteus'un sesleri de oyundan silinerek Homer ve Bart'ın sesleri oyuna eklendi.

THE SIMPSON'S HIT AND RUN KARAKTERLERİ KULLANILDI

Oyundaki modellemeler olarak ise 2003 yılında piyasaya sürülen The Simpson's Hit and Run'daki karakterler kullanıldı. Geliştirici Omega Fantasy, yayınladığı bu mod ile God of War'a farklı bir hava kattı.

Oyunda ilk karşılaştığımız bosslardan biri olan the troll Dauoi Kaupmaor yerine ise Homer Simpsons'ın yan komşusu ve aynı zamanda baş düşmanı Ned Flenders'ın modellemesi yerleştirildi.