God of War dizisi resmen duyuruldu! Amazon ile anlaşmalar yapıldı
Gamegar Haberleri
PlayStation'ın son derece popüler antik mitoloji temalı video oyununa dayanan God of War'un uyarlama dizisi Amazon'un popüler video hizmet sağlayıcısı Prime Video platformunda gösterime girecek.
Sony Pictures Television ve Amazon Studios'un PlayStation Productions ile ortaklaşa yürüttüğü God of War dizisi, dünya çapında 240'tan fazla ülke ve bölgede Prime Video platformunda yayınlanacak.
Mart 2022 tarihinde God of War'un Prime Video'ya özel bir dizi uyarlaması için ortak masaya oturdukları ve konuştukları bildirildi ve 14 Aralık Çarşamba günü Amazon, God of War dizi uyarlamasını resmi olarak duyurdu.
Prime Video'nun Twitter hesabından yapılan duyuruda, "God of War geliyor." sözlerine yer verdi ve Prime Video'nun God of War dizisi sipariş ettiğini duyurdu. Afişin alt kısmında ise "Eleştirmenlerce Beğenilen PlayStation Video Oyunu Serisine Dayalı" sözleri yer aldı.
Deadline'ın haberine göre, "Mark Fergus ve Hawk Ostby (Iron Man, Children of Men) tarafından yazılan ve Rafe Judkins'in (Zaman Çarkı) dizi sorumlusu olarak görev yaptığı dizi," antik Yunanistan'daki kanla ıslanmış geçmişinden sürgün edilmesinden sonra Midgard'ın İskandinav dünyasında silahlarını sonsuza dek asan Savaş Tanrısı Kratos'u takip ediyor.
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Kratos'un sevgili karısı öldüğünde, Kratos yabancılaşmış oğluyla birlikte küllerini en yükske zirveden bırakmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Kısa süre sonra ise oğlu Atreus ile baba ve oğul arasındaki bağları test edilecek.
PlayStation Productions başkanı Asad Qizilbash, "God of War, PlayStation'ın en çok ödül alan video oyunlarından biri, bu yüzden sevgili serimizin hayranlara ve yeni izleyicilere cesur ve otantik bir şekilde sunmak için Sony Pictures Television ve Amazon Studios ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.
PlayStation'ın sevilen serilerinin dizi ve filmlerinin çekilmesi son dönemde oldukça popülerdir. HBO'nun 15 Ocak'ta gösterime girecek olan ve yakın zamanda fragmanı yayınlanan The Last of Us dizisi, Peacock'ın Twisted Metal dizisi, Ağustos 2023'te çıkacak Gran Turismo filmi ve Netflix'in Horizon Zero Dawn dizi de dahil olmak üzere birçok çalışma bulunmaktadır.