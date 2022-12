God of War dizisi resmen duyuruldu! Amazon ile anlaşmalar yapıldı

Sony Pictures Television ve Amazon Studios'un PlayStation Productions ile ortaklaşa yürüttüğü God of War dizisi, dünya çapında 240'tan fazla ülke ve bölgede Prime Video platformunda yayınlanacak.

GOD OF WAR DİZİSİ DUYURULDU

Mart 2022 tarihinde God of War'un Prime Video'ya özel bir dizi uyarlaması için ortak masaya oturdukları ve konuştukları bildirildi ve 14 Aralık Çarşamba günü Amazon, God of War dizi uyarlamasını resmi olarak duyurdu.

DİZİ PRIME VIDEO'DA YAYINLANACAK

Prime Video'nun Twitter hesabından yapılan duyuruda, "God of War geliyor." sözlerine yer verdi ve Prime Video'nun God of War dizisi sipariş ettiğini duyurdu. Afişin alt kısmında ise "Eleştirmenlerce Beğenilen PlayStation Video Oyunu Serisine Dayalı" sözleri yer aldı.

GOD OF WAR HİKAYESİ

Deadline'ın haberine göre, "Mark Fergus ve Hawk Ostby (Iron Man, Children of Men) tarafından yazılan ve Rafe Judkins'in (Zaman Çarkı) dizi sorumlusu olarak görev yaptığı dizi," antik Yunanistan'daki kanla ıslanmış geçmişinden sürgün edilmesinden sonra Midgard'ın İskandinav dünyasında silahlarını sonsuza dek asan Savaş Tanrısı Kratos'u takip ediyor.

Kratos'un sevgili karısı öldüğünde, Kratos yabancılaşmış oğluyla birlikte küllerini en yükske zirveden bırakmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Kısa süre sonra ise oğlu Atreus ile baba ve oğul arasındaki bağları test edilecek.

"ORTAKLIK KURMAKTAN HEYECAN DUYUYORUZ"

PlayStation Productions başkanı Asad Qizilbash, "God of War, PlayStation'ın en çok ödül alan video oyunlarından biri, bu yüzden sevgili serimizin hayranlara ve yeni izleyicilere cesur ve otantik bir şekilde sunmak için Sony Pictures Television ve Amazon Studios ile ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

DİZİ VE FİLME UYARLANAN PLAYSTATION OYUNLARI

PlayStation'ın sevilen serilerinin dizi ve filmlerinin çekilmesi son dönemde oldukça popülerdir. HBO'nun 15 Ocak'ta gösterime girecek olan ve yakın zamanda fragmanı yayınlanan The Last of Us dizisi, Peacock'ın Twisted Metal dizisi, Ağustos 2023'te çıkacak Gran Turismo filmi ve Netflix'in Horizon Zero Dawn dizi de dahil olmak üzere birçok çalışma bulunmaktadır.