Galatasaray'da yeni iş birliği! Forma ense sponsoru için imzalar atıldı

Galatasaray Espor'un tüm takımlarının forma ense sponsorunun imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, Metaverse VR CEO'su Mustafa Yavuz, Galatasaray Espor Genel Menajeri Deniz Çınar ve espor oyuncuları da katıldı.

FORMA ENSE SPONSORU METAVERSE VR OLDU

Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan duyuruda, "Kulübümüz, oyun sektöründe hızlı bir yükseliş sergileyen Metaverse VR ile yeni iş birliğine imza attı. Metaverse VR, Galatasaray Espor takımlarının forma ense sponsoru oldu." sözlerine yer verildi.

İMZA TÖRENİ NEF STADYUMUNDA YAPILDI

Geçtiğimiz günlerde duyurulan forma ense sponsorluk imza töreni, 1 Kasım Salı günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleşti.

"YATIRIMLARIMIZIN DEVAMINI GETİRECEĞİZ"

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, espor alanındaki yatırımları büyüterek hedefi yüksek tutmak istediklerini belirterek, "Hayırlı olsun diyorum. Birçok espor takımımız var. League of Legends, Valorant, Pes, FIFA, NBA… Bütün formalarımızın sırtında Metaverse VR markasını görmekten mutluluk duyacağız. İnşallah yatırımlarımızın devamını getireceğiz ve hedeflerimizi her zaman yüksek tutacağız. Bu anlaşma ile birlikte daha büyük başarılara imza atmak istiyoruz." dedi.

NEF STADYUMU, SANAL ORTAMDA GEZİLEBİLECEK

Metaverse VR CEO'su Mustafa Yavuz'un imza töreninde Galatasaray'da futbolculara stat içerisinde yapmış olduğu özel çekimlerden ve bazı bölümlerin 360 derece çekimlerinden bahsederek, "stada gelen taraftarlarımız müze gezintilerinde izleyebilecek" dedi. " Bu sadece forma sponsorluğu değil. Farklı reklam anlaşmaları da yapıyoruz. Bu haftaki Galatasaray - Beşiktaş derbisinde panolarda reklamlarımız görülecek."