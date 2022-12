Elden Ring The Game Awards'da Yılın Oyunu Ödülünü Aldı

Elden Ring The Game Awards töreninde Yılın Oyunu seçildi. Ödülü oyunun yönetmeni Hidetaka Miyazaki kabul etti. Ödül konuşmasından ilginç bir olay yaşandı.

9 Aralık gecesi düzenlenen The Game Awards uzun bir süredir konuşulan Yılın Oyunu tartışmasına son verdi. The Game of the Year ödülünün kazananı FromSoftware imzalı Elden Ring oldu. Ödülü Miyazaki'ye geçtiğimiz yıl It Takes Two ile aynı ödülü alan Josef Fares sundu. Ödül adaylarının tanıtıldığı orkestra performansı ise izleyicilerden büyük beğeni topladı.

2022 Yılın Oyunu adayları ise son yılların en rekabetçi listelerinden birini karşımıza çıkardı. Listede yer alan oyunlar ise God of War: Ragnarök, Elden Ring, A Plague Tale: Requiem, Horizon: Forbidden West, Stray ve Xenoblade Chronicles 3 oldu.

The Game Awards 2022'de Yılın Oyunu Elden Ring Seçildi

Oyun dünyasının en prestijli ödül törenlerinden biri olarak gösterilen The Game Awards 2022'nin ödülleri kazananlara sunulduğu. En değerli ödül olarak gösterilen Yılın Oyunu ödülü için Elden Ring ve God of War: Ragnarök arasında kritik bir rekabet sürdü. Fakat rekabeti kazanarak ödüle ulaşan yapım Elden Ring oldu.

Hades 2 Duyuruldu: Zagreus'a Veda Ediyoruz

FromSoftware'ın başı ve Elden Ring'in yönetmeni Hidetaka Miyazaki, ödül konuşması yaparken oyun dünyasına ve oyunculara teşekkürlerini sundu. Elden Ring'in dünyası ile ilgili daha anlatacakları çok şey olduğunu da ekledi. Ödülü kazanmalarının bu konuda büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Miyazaki, hayranların Elden Ring DLC'si için olan umudunu geri canlandırdı.

Elden Ring Ödül Konuşmasında Yaşanan İlginç Olay

Hidetaka Miyazaki'nin ödül konuşması sırasında interneti sallayan garip bir olay yaşandı. Konuşma sırasında FromSoftware ekibinin arkasında yedek çevirmen olduğu sanılan, ancak grupla bir bağlantısı olmayan bir genç belirdi. Gencin konuşma sonrasında mikrofonu alarak yaptığı şaşırtıcı konuşma ise dikkat çekti.

Konuşma bittikten sonra öne atılarak ödülü "yola gelmiş akılcı haham Bill Clinton" için atamak istediğini söyleyen genç, yorumunun yersizliği ve garipliği yüzünden internette pek çok konuşmanın odağı oldu. Gösterinin sunucusu Geoff Keighley ise Twitter üzerinden bu konuşmayı yapan gencin tutuklandığını açıkladı.

Bu şaka amaçlı gösteriyi yapan kişinin kim olduğu resmi olarak açığa kavuşmadı. Ancak Twitch yayıncısı Wantep, "Biraz trolledik" tweetiyle bu gösteriyi yapanın kendisi olduğunu iddia etti.

Ancak biraz inceledikten sonra bu kişinin siması Wantep'i andırıyor olsa da o kişi olmadığı belli oluyor. Gösterideki gencin Wantep'in Twitch kişiliğiyle örtüşen bir kişilik olması da Wantep'in bu tweeti atması için bir neden olmuş olabilir.

Oyun dünyasının en prestijli ödülü sırasında böyle bir şakacı gösterinin yapılması tabii ki pek çok insanı sinirlendirdi. Rastgele bir seyircinin rahatça sahneye çıkmasının nasıl mümkün olduğunu sorgulayan izleyiciler, güvenlik ekibine pek çok atıfta bulundu.

Bu gencin gösterisi ile ortaya çıkan şakacı paylaşımlar ise interneti kahkahalara boğdu. Dark Souls ve Elden Ring oyunlarının mekaniklerinden biri olan "İşgal etme" mekaniğine göndermede bulunan tweet, tören gecesinin en çok beğenilen tweetlerinden biri oldu.