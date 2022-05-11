EA Sports, FIFA ile son kararı verdi! FIFA 23'te isim değişikliğine gidiliyor

Electronic Arts'ın FIFA ile yaptığı lisans anlaşması, 2023 yılında sona eriyordu ve FIFA'nın yeniden lisans anlaşması için Electronic Arts'tan yüksek meblağ istediği EA basın açıklamasında bildirildi.

ELECTRONIC ARTS, EA SPORTS FC'Yİ DUYURDU

Ea Sports'un başkan yardımcısı David Jackson, BBC'ye verdiği demeçte, "Futbol dünyası ve eğlence dünyası değişiyor ve ürünümüz içinde çatışıyorlar." sözlerine yer verdi. Bunun ardından ise EA'nın FIFA ile yaptığı lisans anlaşması sona erdiği açıklandı. Önümüzdeki sene FIFA'nın yeni isminin EA Sports FC olacağı açıklandı.

FIFA İLE LİSANS ANLAŞMASI SONA ERDİ

Geçtiğimiz aylardan bu yana tartışılan FIFA 23'ün yeni isminin EA Sports FC olacağı tartışılıyordu ve tahminlerin doğru olduğu anlaşıldı. İlk FIFA oyunu 1993 yılında SEGA Mega Drive için geliştirilmişti. 30 yıllık sürenin ardından Electronic Arts, FIFA lisansına veda edecek.

PREMIERE LEAGUE'DEN DESTEK

EA Sports FC'nin açıklanmasının ardından Premier League'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Biz de kulüpteyiz, daha fazlasını Temmuz 2023'te öğrenin" sözlerine yer verdi ve EA Sports FC hashtagi ile yeni lisansı destekledi.

Electronic Arts'ın kendi sitesinde yaptığı açıklamada ise 150 milyondan fazla taraftardan oluşan bu topluğa teşekkür ettiğini söyledi ve gelecek yıl, yeni oyunlarını EA SPORTS FC adıyla çıkaracaklarını belirledi.

EA SPORTS FC'DE HANGİ LİGLER YER ALACAK.

EA'nın yaptığı açıklamaya göre EA Sports FC'de şu anlık Premiere League, La Liga, Bundesliga, Seria A, MLS ve daha fazlası ile özel ortaklık içereceğini açıkladı. Ayrıca UEFA, CONMEBOL ve Nike ile iş ortaklığı bulunduğunu da açıkladı.

"Bir sonraki FIFA'nın daha önce tüm FIFA oyunlarından daha fazla özellik, oyun modu, Dünya Kupası içeriği, kulüpler, ligler, müsabakalar ve oyuncularla şimdiye kadarki en iyi FIFA olmasını sağlamaya kararlıyız."