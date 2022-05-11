EA Sports, FIFA ile son kararı verdi! FIFA 23'te isim değişikliğine gidiliyor
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Geçen sene Electronic Arts, uzun süredir devam eden FIFA serisini yeniden markalaştırmak istediğini açıkladı. FIFA lisansı ile anlaşamayan Electronic Arts, yeni FIFA serisinde isim değişikliğine gitmesi planlıyordu. Dün alınan karar ile FIFA 23'ün yeni ismi belli oldu.
Electronic Arts'ın FIFA ile yaptığı lisans anlaşması, 2023 yılında sona eriyordu ve FIFA'nın yeniden lisans anlaşması için Electronic Arts'tan yüksek meblağ istediği EA basın açıklamasında bildirildi.
Ea Sports'un başkan yardımcısı David Jackson, BBC'ye verdiği demeçte, "Futbol dünyası ve eğlence dünyası değişiyor ve ürünümüz içinde çatışıyorlar." sözlerine yer verdi. Bunun ardından ise EA'nın FIFA ile yaptığı lisans anlaşması sona erdiği açıklandı. Önümüzdeki sene FIFA'nın yeni isminin EA Sports FC olacağı açıklandı.
Geçtiğimiz aylardan bu yana tartışılan FIFA 23'ün yeni isminin EA Sports FC olacağı tartışılıyordu ve tahminlerin doğru olduğu anlaşıldı. İlk FIFA oyunu 1993 yılında SEGA Mega Drive için geliştirilmişti. 30 yıllık sürenin ardından Electronic Arts, FIFA lisansına veda edecek.
EA Sports FC'nin açıklanmasının ardından Premier League'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "Biz de kulüpteyiz, daha fazlasını Temmuz 2023'te öğrenin" sözlerine yer verdi ve EA Sports FC hashtagi ile yeni lisansı destekledi.
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Electronic Arts'ın kendi sitesinde yaptığı açıklamada ise 150 milyondan fazla taraftardan oluşan bu topluğa teşekkür ettiğini söyledi ve gelecek yıl, yeni oyunlarını EA SPORTS FC adıyla çıkaracaklarını belirledi.
EA'nın yaptığı açıklamaya göre EA Sports FC'de şu anlık Premiere League, La Liga, Bundesliga, Seria A, MLS ve daha fazlası ile özel ortaklık içereceğini açıkladı. Ayrıca UEFA, CONMEBOL ve Nike ile iş ortaklığı bulunduğunu da açıkladı.
"Bir sonraki FIFA'nın daha önce tüm FIFA oyunlarından daha fazla özellik, oyun modu, Dünya Kupası içeriği, kulüpler, ligler, müsabakalar ve oyuncularla şimdiye kadarki en iyi FIFA olmasını sağlamaya kararlıyız."