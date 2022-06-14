Dust 2'nin ortaya çıkış hikayesi Bu harita nasıl bu kadar popüler olmayı başardı?

Tarihler 2021 yılını gösterdiğinde Dave Johnston, Dust'ı bir harita serisi haline getirmeye karar verdi. Bunun üzerine kolları sıvayan Dave, bu işe düşük beklentilerle girişmişti. Yapacağı haritanın bir önceki haritası kadar başarılı olmayacağından korkuyordu. Her şeyi göze alan Dave, işe öncelik olarak haritanın temasını seçmekle başladı. Haritanın bir Dust haritası olduğunun anlaşılması için Dust'ı yaparken kullandığı kaplamaları kullanacaktı.

Dust 2'yi yapmak, Dave'e bir sürü tecrübe kazandırmıştı. Çünkü daha önce hiç denemediği fikirleri ilk defa bu haritada uyguluyordu. Örnek olarak B bölgesinin duvarına oyuncuların geçebileceğikırık bir delik ekledi. Böylece CT oyuncularına daha fazla alternatif sunulmuş oldu. Ayrıca o zamanın teknolojisiyle yapılması çok zor bir ayrıntıyı da haritaya ekledi. Haritada alt tünel ile üst tüneli birbirine bağlayan yarım daire şeklinde bir merdivendi bu ayrıntı. Dave, sadece o merdiven için saatlerini harcadığını söyleyecekti sonradan.

Yeni haritanın Alphasürümü hazır olduğunda harita, şu anki halinden çokça uzaktı. Haritayla ilgili fikirlerini söylemesi için bir arkadaşına başvurdu ve ondan tavsiye vermesini istedi. Arkadaşı ise haritaların bazı yerlerine bomba kurma bölgelerini gösteren grafitiler yerleştirmesini söyledi. Böylece yeni başlayanlar için harita öğrenilmesi daha kolay hale gelecekti.

Bundan sonraki süreç eski Dust haritasından kopyalanarak ilerledi. Sol fotoğraftaki Dust 2'de Teröristleri tünele bağlayan yer ile sol fotoğraftaki Dust'da CT başlangıcı neredeyse birebir aynıydı.

Aynı şekilde Dust 2'nin A bölgesi ile ilk Dust haritasındaki alt geçidin Terörist tarafının tıpatıp aynısıydı.

Tüm çalışmalar bittiğinde ise haritayı Counter Strike'ın geliştirici ekibine yolladı. Geliştirici ekip, haritanın harika olduğunu ve kesinlikle oyunda yayınlanması gerektiğini söyledi. Harita yayınlandığında ise eski Dust haritasından bile çok daha popüler oldu ve tüm sunucularda bu harita oynanmaya başladı.

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