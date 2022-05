Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi satılığa çıktı! Hisse başına 60 euro istiyor - Haberler

Microsoft, Sony, Rockstar Games gibi dev video oyun şirketleri ile yarışan Fransız video oyun geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft'un birçok talibi bulunuyor, ancak hisse adedi 49 dolardan talep görürken şirketin satılması için gereken minimum hisse adedi açıklandı.

HİSSE BAŞINA MİNİMUM 60 EURO İSTENİYOR

Geçtiğimiz aylarda birçok video oyun şirketi büyük şirketler tarafından alınırken Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft da satılığa açık olduğunu bildirdi. Şirket, hisse adedi başına minimum 60 euro bandında ödeme bekliyor.

UBISOFT HİSSELERİ ARTIŞA GEÇTİ

Temmuz 2018 tarihinde hisse adedi 102,95 euroya kadar çıkan Ubisoft, bir yıldan kısa bir süre sonra büyük bir düşüş yaşayarak yüzde 50 değer kaybetti. Düşüş sonrası iki senede yüzde 50'lik artışa geçti fakat hisseleri tekrardan 49 euroya kadar geriledi. Satın alım haberleri sonrası ise hisseler yavaştan artışa geçti.

ÖNEMLİ YAPILARA İMZA ATTI

Oyun sektörünün dev isimleri arasında bulunan Ubisoft, Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six Siege, Watch Dogs, The Crew gibi birçok önemli yapıya imzasını attı. Ubisoft'un Electronic Arts ile kısmi ortaklığının bulunmasının yanı sıra yine de bağımsız olarak çalışmaktadır.