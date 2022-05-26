Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi satılığa çıktı! Hisse başına 60 euro istiyor - Haberler

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi satılığa çıktı! Hisse başına 60 euro istiyor
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Assassin's Creed ve Far Cry oyunlarının geliştiriciliğini yapan Fransız video oyun geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft'un satılması bir süredir konuşuluyor. Dünyaca ünlü video oyun şirketinin satılması için hisse başına en az 60 euro istendiği bildirildi.
Microsoft, Sony, Rockstar Games gibi dev video oyun şirketleri ile yarışan Fransız video oyun geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft'un birçok talibi bulunuyor, ancak hisse adedi 49 dolardan talep görürken şirketin satılması için gereken minimum hisse adedi açıklandı.
Geçtiğimiz aylarda birçok video oyun şirketi büyük şirketler tarafından alınırken Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft da satılığa açık olduğunu bildirdi. Şirket, hisse adedi başına minimum 60 euro bandında ödeme bekliyor.
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Temmuz 2018 tarihinde hisse adedi 102,95 euroya kadar çıkan Ubisoft, bir yıldan kısa bir süre sonra büyük bir düşüş yaşayarak yüzde 50 değer kaybetti. Düşüş sonrası iki senede yüzde 50'lik artışa geçti fakat hisseleri tekrardan 49 euroya kadar geriledi. Satın alım haberleri sonrası ise hisseler yavaştan artışa geçti.
Oyun sektörünün dev isimleri arasında bulunan Ubisoft, Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six Siege, Watch Dogs, The Crew gibi birçok önemli yapıya imzasını attı. Ubisoft'un Electronic Arts ile kısmi ortaklığının bulunmasının yanı sıra yine de bağımsız olarak çalışmaktadır.