Eksiksiz Dishonored koleksiyonunu deneyimle. Bu eksiksiz derleme Dishonored'a ek olarak Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches ve Void Walker's Arsenal gibi ilave içerikleri içerir. Peki, Dishonored Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Dishonored Definitive Edition kaç GB? İşte detaylar...

DISHONORED DEFINITIVE EDITION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Dishonored Definitive Edition'ı minimum ayarlarda oynayabilmek için 3,0 GHz Çift Çekirdekli İşlemci, minimum 3 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850 ekran kartı gerekmektedir.

DISHONORED DEFINITIVE EDITION MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : 3,0 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

: 3,0 GHz Çift Çekirdekli İşlemci Bellek : 3 GB RAM

: 3 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850

: NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850 Depolama : 9 GB boş alan

DISHONORED DEFINITIVE EDITION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : 2,4 GHz Dört Çekirdekli İşlemci

: 2,4 GHz Dört Çekirdekli İşlemci Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850

: NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850 Depolama : 9 GB boş alan

DISHONORED DEFINITIVE EDITION KAÇ GB?

Dishonored Definitive Edition'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 9 GB boş depolama alanı gerekmektedir.