Dishonored Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Dishonored Definitive Edition kaç GB?
Gamegar Haberleri
Arkane Studios'un geliştirip Bethesda Softworks'ün yayıncılığını yaptığı tek oyunculu aksiyon macera oyunu Dishonored Definitive Edition'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Dishonored Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Dishonored Definitive Edition kaç GB? Detayları haberimizde...
Eksiksiz Dishonored koleksiyonunu deneyimle. Bu eksiksiz derleme Dishonored'a ek olarak Dunwall City Trials, The Knife of Dunwall, The Brigmore Witches ve Void Walker's Arsenal gibi ilave içerikleri içerir. Peki, Dishonored Definitive Edition sistem gereksinimleri neler? Dishonored Definitive Edition kaç GB? İşte detaylar...
Dishonored Definitive Edition'ı minimum ayarlarda oynayabilmek için 3,0 GHz Çift Çekirdekli İşlemci, minimum 3 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850 ekran kartı gerekmektedir.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : 3,0 GHz Çift Çekirdekli İşlemci
- Bellek : 3 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850
- Depolama : 9 GB boş alan
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : 2,4 GHz Dört Çekirdekli İşlemci
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 460 veya ATI Radeon HD 5850
- Depolama : 9 GB boş alan
Dishonored Definitive Edition'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 9 GB boş depolama alanı gerekmektedir.