Digital Athletics, 2023 Valorant kadrosunu duyurdu! KILICARSLAN, kadroya dahil oldu

Valorant Challengers Türkiye: Birlik Ligi'nde mücadele edecek Digital Athletics, 2023 Valorant kadrosunu 9 Ocak tarihinde sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kadronun açıklanmasından hemen önce ise Digital Athletics, genç yetenek Kılıçarslan "KILICARSLAN" Atilla'yı kadrosuna dahil etti.

2018 yılında kurulan Türkiye merkezli espor organizasyonu Digital Athletics'in 2023 Valorant kadrosu belli oldu. Ayrıca kadrosuna Kılıçarslan "KILICARSLAN" Atilla'yı dahil eden Digital Athletics, yeni sezon için hazırlıklarını tamamladı.

DIGITAL ATHLETICS VALORANT KADROSU 2023

Mert " Cacan " Çaçan

" Çaçan Asil " skyLeN " Yalçın

" Yalçın Sermet " Masic " Demirer

" Demirer Göktuğ " XiSTOU " Canciğer

" Canciğer Yiğithan " DeepMans " Kesici

" Kesici Kılıçarslan "KILICARSLAN" Atilla

Digital Athletics'in takım koçluğu görevini ise Alper "colbsoN" Başboğa devam ettirecek.

KILICARSLAN, DIGITAL ATHLETICS KADROSUNA KATILDI

16 yaşındaki genç yetenek Kılıçarslan "KILICARSLAN" Atilla, Digital Athletics takımının 2023 Valorant kadrosuna dahil edildi. Digital Athletics'in 9 Ocak'ta sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Yükselen yıldız artık aramızda! VALORANT ekibimize Kılıçarslan "KILICARSLAN" Atila'yı dahil ediyoruz. Digital Athletics ailesine hoş geldin Kılıçarslan!" sözlerine yer vererek yeni transferini takipçilerine duyurdu.