Call of Duty: Vanguard sistem gereksinimleri neler? Call of Duty: Vanguard kaç GB? - Haberler

Call of Duty: Vanguard, Sledgehammer Games tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan, yakında çıkacak bir 2021 birinci şahıs nişancı video oyunudur. Oyunun, Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X ve S için 5 Kasım 2021'de dünya çapında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Genel Call of Duty serisinin on sekizinci oyunu olacak, savaş sırasında çeşitli görevler ve tiyatrolar ile ortaya çıkan tehditlerle mücadele edeceksiniz. Peki, Call of Duty: Vanguard oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Call of Duty: Vanguard Sistem Gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Call of Duty: Vanguard kaç GB? Sizler için derledik...

CALL OF DUTY VANGUARD PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Call of Duty Vanguard Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (1909 veya üstü)

İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 5 1600X

RAM: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 2GB/ GTX 1050Ti 4GB veya AMD Radeon R9 380

HDD: 45 GB Alan

Call of Duty Vanguard Önerilen Sistem Gereksinimleri: