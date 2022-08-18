Bir güne iki şampiyonluk sığdırdı! Kara Kartal iki kupanın da sahibi oldu

Beşiktaş'ın elektronik spor takımı Beşiktaş Esports, aynı günde iki şampiyonluk kutlaması yaşadı. Kara Kartallar, League of Legends 2022 Yaz Mevsimi Akademi Ligi'nde ve TFT Türkiye SuperBrawl Finalleri'nde şampiyonluğu getirdi.

Beşiktaş Esports, bir güne iki şampiyonluk sığdırarak Riot Games'in iki popüler oyunu Teamfight Tactics ve League of Legends'da şampiyonluk kutlaması yaşadı.

BİR GÜNE İKİ ŞAMPİYONLUK SIĞDI

Beşiktaş Esports, dün akşam iki farklı ligde finale çıkarak nefeslerini tuttu. İlk önce League of Legends 2022 Yaz Mevsimi Akademi Ligi'nde şampiyonluk yaşarken üç saatin ardından ise Teamfight Tactics Türkiye SuperBrawl Finali'nde de şampiyonluk geldi.

2022 YAZ MEVSİMİ AKADEMİ LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

Ligi dördüncü bitirerek son sırada play-off'lara katılan Beşiktaş Esports Akademi takımı, yarı finallerde lig birincisi İstanbul Wildcats'i eleyerek adını finale yazdırmıştı. 2022 Yaz Mevsimi Akademi Ligi Finali'nde NASR Esports ile karşılaşan Siyah-Beyazlılar, 3-2'lik skor ile kupanın sahibi oldu.

SUPERBRAWL TÜRKİYE FİNAL ŞAMPİYONLUĞU

Akademi Ligi'nde şampiyonluğun gelmesinin ardından 3 saat sonra ise Beşiktaş Esports, bir kulvarda daha şampiyonluk yaşadı. Teamfight Tactics Türkiye SuperBrawl Yarı Finalleri'nde 40 puan ile birinci sırada tamamlayan İbrahim Melih "darkest1903" Saraçoğlu, finalde de Beşiktaş Esports'a şampiyonluğu getirdi.

"TEBRİKLER BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş Esports'un League of Legends Yaz Mevsimi Akademi Ligi'nde şampiyon olmasının ardından Beşiktaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "2022 Yaz Mevsimi Akademi Ligi Şampiyonu Beşiktaş Esports! Tebrikler Beşiktaş Esports" sözlerine yer vererek tebrik etti.