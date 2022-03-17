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Beşiktaş Esports'tan sürpriz transfer hamlesi!

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Beşiktaş Esports'tan sürpriz transfer hamlesi!

Beşiktaş'ın elektronik spor kulübü Beşiktaş Esports, Valorant kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kadrosundan geri adım atarak yeni teklifler aradığını duyuran oyuncu Bard0lf, Beşiktaş Esports ile anlaşma sağladı.

Türk espor kulübü Lixa Esports'tan 24 Şubat tarihinde ana kadrodan geri adım atarak yeni tekliflere açık olduğunu belirten Emir Hakkı "Bard0lf" Çinkılıç, 16 Mart itibariyle Beşiktaş Esports tarafından bonservis bedeli ödenerek satın alındı.

Lixa Esports Valorant kadrosundan iki taraflı ayrıldığını belirten Emir Hakkı "Bard0lf" Çinkılıç, Beşiktaş Esports tarafından satın alındığı duyuruldu. Siyah-Beyazlıların Valorant kadrosuna katılan Emir Hakkı Çinkılıç, bonservis bedeli ile Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş Esports'tan sürpriz transfer hamlesi!

Lixa Esports ile sözleşmesi devam eden profesyonel Valorant oyuncusu Emir Hakkı Çinkılıç, Beşiktaş Esports ile görüşmelerde bulundu. Beşiktaş Esports ile olumlu görüşmelerde bulunan oyuncuyu, Beşiktaş Esports, bonservis bedelini ödeyerek Siyah-Beyaz renklerine kattı.

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Beşiktaş Esports'tan sürpriz transfer hamlesi!

Yeni transferini resmi Twitter hesabından duyuran Beşiktaş Esports, "Valorant kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz! Hoş geldin! Emir Hakkı Hakkı "Bard0lf" Çinkılıç" sözlerine yer verdi ve yeni transferini Siyah-Beyazlılara duyurdu.

Beşiktaş Esports'tan sürpriz transfer hamlesi!

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Beşiktaş Esports, Beşiktaş Espor, Espor, Gamegar,, Haberler

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