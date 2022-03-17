Beşiktaş Esports'tan sürpriz transfer hamlesi!

Türk espor kulübü Lixa Esports'tan 24 Şubat tarihinde ana kadrodan geri adım atarak yeni tekliflere açık olduğunu belirten Emir Hakkı "Bard0lf" Çinkılıç, 16 Mart itibariyle Beşiktaş Esports tarafından bonservis bedeli ödenerek satın alındı.

BEŞİKTAŞ ESPORTS YENİ TRANSFERİNİ DUYURDU

Lixa Esports Valorant kadrosundan iki taraflı ayrıldığını belirten Emir Hakkı "Bard0lf" Çinkılıç, Beşiktaş Esports tarafından satın alındığı duyuruldu. Siyah-Beyazlıların Valorant kadrosuna katılan Emir Hakkı Çinkılıç, bonservis bedeli ile Beşiktaş'a transfer oldu.

BONSERVİS BEDELİ İLE SATIN ALINDI

Lixa Esports ile sözleşmesi devam eden profesyonel Valorant oyuncusu Emir Hakkı Çinkılıç, Beşiktaş Esports ile görüşmelerde bulundu. Beşiktaş Esports ile olumlu görüşmelerde bulunan oyuncuyu, Beşiktaş Esports, bonservis bedelini ödeyerek Siyah-Beyaz renklerine kattı.

"KADROMUZU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Yeni transferini resmi Twitter hesabından duyuran Beşiktaş Esports, "Valorant kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz! Hoş geldin! Emir Hakkı Hakkı "Bard0lf" Çinkılıç" sözlerine yer verdi ve yeni transferini Siyah-Beyazlılara duyurdu.