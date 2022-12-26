Be The Champion League 3. sezon şampiyonu Digital Athletics oldu

Be The Champion League'in yarı final ve final karşılaşmaları 25 Aralık Pazar günü ESA Espor Arena'da oynandı. Finalde DenizBank İstanbul Wildcats ile karşılaşan Digital Athletics, Be The Champion League 3. Sezon Final karşılaşmasını 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Yarı finallerde FUT Esports ile karşılaşan Digital Athletics, 2-1 skor ile adını finallere yazdırırken Galatasaray Espor ile karşılaşan İstanbul Wildcats ise 2-0 kazanarak ilk finalist olmuştu.

BE THE CHAMPION LEAGUE ŞAMPİYONU DIGITAL ATHLETICS

Be The Champion League 3. Sezon finalinde DenizBank İstanbul Wildcats ve Digital Athletics karşı karşıya geldi. Final karşılaşmasında oynanan beş maçın üçünü kazanan Digital Athletics, ligi şampiyon olarak tamamlarken kupanın da sahibi oldu.

ESA Espor Arena'da kupayı Digital Athletics'in FIFA oyuncuları İsmail Can Yerinde ve Kerem Korkmaz kaldırdı.