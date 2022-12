Be The Champion League 3. sezon şampiyonu Digital Athletics oldu

Be The Champion League'in yarı final ve final karşılaşmaları 25 Aralık Pazar günü ESA Espor Arena'da oynandı. Finalde DenizBank İstanbul Wildcats ile karşılaşan Digital Athletics, Be The Champion League 3. Sezon Final karşılaşmasını 3-2 kazanarak kupanın sahibi oldu.