Galaxy S20 serisi n11.com'da ön siparişte

20.02.2020 11:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:18

Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S20 serisi n11.com'da ön siparişe çıktı.

n11.com açıklamasına göre, Samsung'un yeni akıllı telefon serisi, 100x'e varan yakınlaştırma özelliği, 108 megapiksele varan ana kamera ve 40 megapiksele varan ön kameranın yanı sıra, 5000 mah'a varan bataryayla öne çıkıyor.

Donanım ve tasarım özellikleri iyileştirilen serinin Galaxy S20 modeli 6,2 inç, Galaxy S20+ modeli 6,7 inç, Galaxy S20 Ultra modeli ise 6,9 inç büyüklüğündeki ekranlarında 1440*3200 piksel Quad HD+ çözünürlük sunarken, Gorilla Glass 6 ile korunuyor ve HDR+10 destekli 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Yeni seri 1 TB kapasiteye kadar yükseltilebilen MicroSD destekli 128 GB hafızasıyla öne çıkıyor.

Galaxy S20 ve Galaxy S20+'ta 8 GB, Galaxy S20 Ultra'da ise 12 GB RAM bulunuyor.

Hızlı şarj özelliğine sahip Galaxy S20'nin ters şarj özelliğini de destekleyen 4000 mAh kapasiteli bir bataryası; serinin diğer üyesi Galaxy S20+'nin 4500 mAh, Galaxy S20 Ultra'nın ise 5000 mAh kapasiteli bir bataryası bulunuyor.

Galaxy S20 ve Galaxy S20+'ın arka kısmında; 12 megapiksel geniş açılı ve OIS destekli ana kamera; 64 megapiksel çözünürlüklü telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüklü ultra geniş açılı kameralar yer alıyor.

Ön siparişe Galaxy Buds+ hediye

Cihazların ön kısmında 10 megapiksel çözünürlüklü geniş açılı selfie kamera bulunurken; S20 Ultra'nın 108 megapiksellik geniş açı, 48 megapiksellik telefoto, 12 megapiksellik ultra geniş açılı arka ve 40 megapiksellik ön kameraları bulunuyor.

Galaxy S20 ve Galaxy S20+ akıllı telefonlarda 30x'e varan zoom kullanılıyor. Galaxy S20 Ultra'da ise 100x'e varan "Süper Çözünürlük" sayesinde net görüntü deneyimi sunuluyor.

n11.com'da yer alan Samsung Türkiye mağazasından 5 Mart 2020'ye kadar ön siparişe çıkarılan Galaxy S20 serisi, tavsiye edilen perakende satış fiyatı KDV dahil Galaxy S20 için 7 bin 799 TL, Galaxy S20+ için 9 bin 299 TL ve Galaxy S20 Ultra için 11 bin 999 TL olarak sunuluyor.

Ön sipariş kampanyası çerçevesinde Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra siparişi veren tüketicilere, KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatı 899 TL değerinde Galaxy Buds+ hediye ediliyor.

Kaynak: AA