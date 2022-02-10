Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına isyan etti: Yırtar atarım - Haberler
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Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına isyan etti: Yırtar atarım

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medya hesabından elektrik faturasına isyan etti. Oğulları Kürşad'la birlikte bir video paylaşan Şancı, "Elektrik faturamız geldi, Kürşad bundan çok şikayetçi. 'Yırtar atarım bu faturayı, böyle fatura mı olur' de Kürşad" ifadelerini kullandı.

Elektrik faturasına isyan edenlerin arasına Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı da katıldı.

"KARDEŞİM BÖYLE FATURA MI OLUR!"

Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı sosyal medyadan oğulları Kürşad'la çektiği bir videoyu paylaştı. Elektrik faturasına tepki gösteren Şancı paylaşımında, "Elektrik faturamız geldi, Kürşad bundan çok şikayetçi. 'Yırtar atarım bu faturayı, böyle fatura mı olur' de Kürşad. 'Kardeşim böyle fatura mı olur!' de" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına isyan etti: Yırtar atarım

Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına isyan etti: Yırtar atarım

Haberler.com - Spor

Alpaslan Öztürk, Ebru Şancı, Spor, Haberler

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