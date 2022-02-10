Galatasaraylı futbolcunun eşi elektrik faturasına isyan etti: Yırtar atarım

Elektrik faturasına isyan edenlerin arasına Galatasaraylı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı da katıldı.

"KARDEŞİM BÖYLE FATURA MI OLUR!"

Galatasaray'ın deneyimli savunmacısı Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı sosyal medyadan oğulları Kürşad'la çektiği bir videoyu paylaştı. Elektrik faturasına tepki gösteren Şancı paylaşımında, "Elektrik faturamız geldi, Kürşad bundan çok şikayetçi. 'Yırtar atarım bu faturayı, böyle fatura mı olur' de Kürşad. 'Kardeşim böyle fatura mı olur!' de" ifadelerini kullandı.

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