GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI İLK 11'LER! Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI İLK 11'LER! Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta?
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Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynanacak hazırlık maçının yayın bilgisi futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Ümraniyespor maçı muhtemel 11'ler kim? İşte, detaylar…

Galatasaray ile Ümraniyespor arasında oynanacak hazırlık maçı, futbolseverlerin ilgi odağı haline geldi. Sarı-kırmızılı takımın sezon öncesi kamp sürecindeki performansını yakından takip eden taraftarlar, bu özel karşılaşmanın ne zaman oynanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Yeni sezon öncesi eksiklerini görmek ve kadro derinliğini test etmek isteyen teknik direktör Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 merakla beklenirken, karşılaşmanın saati ve kadro detayları araştırılmaya devam ediyor. Peki, Galatasaray – Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak, ilk 11'de kimler var? İşte, karşılaşmaya dair tüm merak edilenler ve detaylar…

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor ile özel bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu mücadele ile hem fiziksel durumunu gözden geçirecek hem de teknik heyet farklı oyuncu kombinasyonlarını deneme fırsatı bulacak. Karşılaşma, 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü oynanacak ve mücadele saat 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI İLK 11'LER! Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta?Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta

GALATASARAY - ÜMRANİYESPOR MAÇI İLK 11'LER!

Galatasaray: Jankat, Ali Turap, Cuesta, Nelsson, Kazımcan, Zaniolo, Torreira, Berkan, Köhn, Yusuf, Çağrı

Ümraniyespor: Cihan, Benny, Bardhi, Batuhan, Atalay, Emirhan, Yusuf, Cebio, Berat, Yusuf, Tomislav

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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