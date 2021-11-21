Galatasaray tribünlerinde Squid Game koreografisi: Hazırsanız oyuna başlıyoruz
Sarı-Kırmızılı taraftarlar dev derbi öncesi Squid Game temalı koreografi açtı. Ezeli rakibe, "Hazırsanız oyuna başlıyoruz" mesajı verildi.
Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesinde Sarı-Kırmızılı taraftarlar hazırladıkları müthiş koreografiyle alkış topladı.
BASINA SIZMIŞTI
Dev derbiye bir gün öncesinden asılan koreografinin fotoğrafları sızmıştı. Tamamlanmış hali ise maçtan 20 dakika önce görüldü.
"HAZIRSANIZ BAŞLAYALIM"
Dev derbi öncesi ezeli rakibe, "Hazırsanız oyuna başlayalım" mesajı verildi. Ardından "1907 numaralı oyuncu elendi" pankartı açıldı.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
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