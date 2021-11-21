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Galatasaray tribünlerinde Squid Game koreografisi: Hazırsanız oyuna başlıyoruz

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Galatasaray tribünlerinde Squid Game koreografisi: Hazırsanız oyuna başlıyoruz

Sarı-Kırmızılı taraftarlar dev derbi öncesi Squid Game temalı koreografi açtı. Ezeli rakibe, "Hazırsanız oyuna başlıyoruz" mesajı verildi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi mücadelesinde Sarı-Kırmızılı taraftarlar hazırladıkları müthiş koreografiyle alkış topladı.

Galatasaray tribünlerinde Squid Game koreografisi: Hazırsanız oyuna başlıyoruz!

BASINA SIZMIŞTI

Dev derbiye bir gün öncesinden asılan koreografinin fotoğrafları sızmıştı. Tamamlanmış hali ise maçtan 20 dakika önce görüldü.

Galatasaray tribünlerinde Squid Game koreografisi: Hazırsanız oyuna başlıyoruz!

"HAZIRSANIZ BAŞLAYALIM"

Dev derbi öncesi ezeli rakibe, "Hazırsanız oyuna başlayalım" mesajı verildi. Ardından "1907 numaralı oyuncu elendi" pankartı açıldı.

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