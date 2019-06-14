Galatasaray transfer haberleri: Juan Mata, Hatem Ben Arfa, Arda Turan iddiaları!

Galatasaray transfer görüşmelerine son sürat devam ediyor. Önemli isimlerle görüşmeler yapan Sarı-Kırmızılı yönetim, gelecek sezon da gözünü birinci sıraya dikmiş durumda. Belhanda'nın Arabistan'a gitmesi bekleniyorken onun yerine geçecek kişi, taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Galatasaray transfer haberlerinde ismi geçen adaylardan bazıları Juan Mata, Hatem Ben Arfa, Vedat Muriç, Arda Turan... İşte Galatasaray transfer haberlerinde son durum...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: JUAN MATA!

Faslı yıldızı Younes Belhanda'yı Arabistan'a yollamaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı yönetim, bu oyuncunun yerini önemli bir isimle doldurmayı hedefliyor. Cim Bom'un bu bağlamda kadrosuna katmak istediği ilk oyuncu Juan Mata… Ancak Galatasaray transfer haberlerindeki isimlerden biri olan Mata'nın İspanya ve İngiltere'den de taliplerinin olması transferi zora sokuyor.

HATEM BEN ARFA GALATASARAY'A MI GELİYOR?

Galatasaray Mata için girişimlerini sürdürürken listeye dün bir yıldız daha eklendi. Galatasaray transfer haberlerindeki o isim Rennes ile sözleşmesi sona eren Hatem Ben Arfa… Fenerbahçe'nin de listesinde bulunan 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle prensip anlaşmasına bile varıldığı öğrenildi. Ben Arfa'nın yakın arkadaşlarından biri, Fenerbahçeli bir taraftarın, Fransız yıldızın fotoğrafına yaptığı 'Come to F.Bahçe' yorumuna 'İnşallah G.Saray'a gidecek' diye cevap verdi.

KATALAN MEDYASI'NDAN BOMBA İDDİA

La Liga devi Barcelona, Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ı bu yaz bonservisiyle birlikte başka bir kulübe göndermek istiyordu. Bu durumun üzerine transfer dönemi devam ederken Katalan medyasından bomba bir iddia geldi. Gazete, "Arda Turan Galatasaray'a dönmek istiyor!" başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberde hem Sarı Kırmızılı yönetimin eski futbolcusunun transferine onay verdiğini öne sürdü.

VEDAT MURİÇ'TE GALATASARAY LİSTESİNDE!

Galatasaray'ın öncelikli ihtiyaçlarından biri olan forvet konusunda Fatih Terim'in iç piyasadan istediği isim Vedat Muriç olduğu öğrenildi. Galatasaray transfer haberlerindeki isimlerden biri olan Muriç, özellikle sezonun ikinci yarısına damga vurdu. 25 yaşındaki Kosovalı yıldız Vedat Muriç, Rizespor formasıyla çıktığı 34 lig maçında 17 gol, 7 asistlik müthiş bir performans gösterdi. Fatih Terim, 25 yaşındaki Muriç için Galatasaray'da gelişiminin daha da iyi bir şekilde devam edeceğini düşünüyor.