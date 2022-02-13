Kayseri maçında ilginç olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip adeta yalvardı - Haberler
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Kayseri maçında ilginç olay! Galatasaray taraftarı "Oğluma adını veririm" deyip adeta yalvardı

Haberler.com - Spor
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Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da bir taraftarın rakip takım futbolcusuna kendi kalesine gol atması için adeta yalvardığı anlar sosyal medyaya damga vurdu. Kayserisporlu Onur Bulut'a "Küme düşeceğiz, kendi kalene gol atarsan oğluma Onur adı veririm" diyen taraftarın paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Küme düşme hattına yaklaşan sarı-kırmızılılarda bir taraftarın Kayserisporlu Onur Bulut'tan isteği sosyal medyada büyük ses getirdi.

"KENDİ KALENE GOL ATSANA, KÜME DÜŞECEĞİZ"

Galatasaray taraftarı, Kayserisporlu Onur Bulut'a "Onur sevabına kendi kalene gol atsana, küme düşeceğiz. Kendi kalene gol at oğluma Onur adını vereceğim" dedi. Bu sözler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, bir grup sarı-kırmızılı taraftardan destek bir gruptan ise tepki gördü.

Galatasaray taraftarı, Kayserisporlu futbolcuya adeta yalvardı: Oğluma adını vereceğim

Galatasaray taraftarı, Kayserisporlu futbolcuya adeta yalvardı: Oğluma adını vereceğim

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Spor, Haberler

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