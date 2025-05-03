Galatasaray Sivasspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Sivasspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Sivasspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Sivasspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Sivasspor maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Sivasspor maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Sivasspor maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.