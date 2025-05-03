Galatasaray Sivasspor maç özeti ve golleri! (VİDEO) Galatasaray Sivasspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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GALATASARAY SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY SİVASSPOR ÖZET

Galatasaray Sivasspor maç özetini maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Sivasspor maçı 4-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor.

GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Sivasspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.