Galatasaray Kulübü, futbol takımının Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu sebebiyle kutlama organizasyonu düzenledi. Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki organizasyona Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı takımın futbolcuları ile aileleri ve pek çok sayıda Galatasaraylı taraftar katıldı. İşte, Galatasaray şampiyonluk kutlamalarından kareler!

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINDAN KARELER