Galatasaray şampiyonluk kutlamalarından kareler!
2024-2025 Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki kutlama programına çok sayıda taraftar katıldı.
Galatasaray Kulübü, futbol takımının Süper Lig'deki 25. şampiyonluğu sebebiyle kutlama organizasyonu düzenledi. Yenikapı Etkinlik Alanı'ndaki organizasyona Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün yönetim kurulu üyeleri, sarı-kırmızılı takımın futbolcuları ile aileleri ve pek çok sayıda Galatasaraylı taraftar katıldı. İşte, Galatasaray şampiyonluk kutlamalarından kareler!