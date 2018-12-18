Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi
Galatasaray, Başakşehir maçında taraftarlarının neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5., 13/8. ve 14/2. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
YORUMLAR (1)
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ver mehterii ver. bu nedir her maç PFDK ohhh tüpcü patlamadın gitti.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır