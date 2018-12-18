Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 15.12.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5., 13/8. ve 14/2. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."