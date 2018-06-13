Galatasaray'la Görüşen Abel Hernandez, Leeds United'la da Görüşme Gerçekleştirecek

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde ilk resmi teklifi yaptığı Abel Hernandez için Championship ekiplerinden Leeds United devreye girdi.

Sarı-kırmızılı takımın bonservisi elinde olması nedeniyle transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Abel Hernandez için Leeds United bir teklif yapacak.

LEEDS UNITED KISA SÜREDE TEKLİFİNİ SUNACAK

İngiliz basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın görüştüğü golcü oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Leeds'in kısa süre içerisinde teklif yapacağı belirtildi.

Golcü oyuncu ile Fiorentina, Torino, Wolverhampton ve Celtic'in de ilgisi devam ediyor.

Abel Hernandez, geride kalan sezon Hull City formasıyla 10 lig maçında 8 gole imza attı. Golcü oyuncu sakatlığı nedeniyle geçen sezonun ilk yarısının büyük bölümünde forma giyememişti.