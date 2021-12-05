Melo resmen ayrıldı! Galatasaray taraftarını heyecan sardı

Galatasaray'da kazanmadık kupa bırakmayan, Sarı-Kırmızılı forma altında çok özel günler yaşayan Felipe Melo, uzun süredir formasını giydiği Palmeiras'tan resmen ayrıldı.

"EBEDEDİYETİN BAŞLANGICI"

Palmerias kulübü Melo'nun ayrılışını, "Bir döngünün sonu değil, ebediyetin bir başlangıcı" sözleriyle paylaştı. Melo, Palmeiras kulübüne teşekkür etti.

FLAMENGO FLÖRTÜ

38 yaşındaki Melo, 2 sene daha üst düzey futbol oynayabileceğini ifade etti. Melo, Flamengo ile flört halinde. Galatasaray'da oynama isteği de ortada.

YÖNETİM SICAK BAKMADI

Gençleşme operasyonunu yapan yönetim, Melo'ya sıcak bakmıyor. Ancak Fatih Terim'in isteği her şeyi değiştirebilir.

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