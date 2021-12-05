Melo resmen ayrıldı! Galatasaray taraftarını heyecan sardı
Palmeiras ile Melo'nun yolları resmen ayrıldı. Tecrübeli orta saha, Libertadores kupasıyla kulübüne veda etti. 2 yıl daha futbol oynayacağını açıklayan Melo, Brezilya'dan bir takımla görüşüyor. Ancak Galatasaray'dan bir sürpriz gelebileceği belirtildi.
Galatasaray'da kazanmadık kupa bırakmayan, Sarı-Kırmızılı forma altında çok özel günler yaşayan Felipe Melo, uzun süredir formasını giydiği Palmeiras'tan resmen ayrıldı.
Palmerias kulübü Melo'nun ayrılışını, "Bir döngünün sonu değil, ebediyetin bir başlangıcı" sözleriyle paylaştı. Melo, Palmeiras kulübüne teşekkür etti.
38 yaşındaki Melo, 2 sene daha üst düzey futbol oynayabileceğini ifade etti. Melo, Flamengo ile flört halinde. Galatasaray'da oynama isteği de ortada.
Gençleşme operasyonunu yapan yönetim, Melo'ya sıcak bakmıyor. Ancak Fatih Terim'in isteği her şeyi değiştirebilir.
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