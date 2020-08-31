Galatasaray kombine bilet fiyatları ne kadar? 2020-21 GS kombine biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray kombine bileti nasıl alınır?
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Galatasaray kombine bilet fiyatları ne kadar? 2020-21 GS kombine biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray kombine bileti nasıl alınır?

2020 - 2021 futbol sezonunun sınırlı sayıda kombineleri, 31 Ağustos 2020 Pazartesi saat 11.00'de başladı. Gelişme sonrası taraftarlar Galatasaray kombine bileti nasıl alınır ve Galatasaray kombine bilet fiyatları ne kadar konuları merak edildi.

Galatasaray kombine bilet fiyatları ne kadar? 2020-21 GS kombine biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray kombine bileti nasıl alınır?
31.08.2020 15:48 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:55

Galatasaray taraftarları takımlarını desteklemek için kombine bilet almak için araştırma yapıyor. Peki, 2020-21 GS kombine biletleri satışa çıktı mı? Galatasaray kombine bileti nasıl alınır? Galatasaray kombine bilet fiyatları ne kadar! İşte GS komine bilet kategorileri ve fiyatları!

GALATASARAY KOMBİNE BİLET FİYATLARI

• 1. Kategori Fiyat: 6.750,00 ₺

• 2. Kategori Fiyat: 5.850,00 ₺

• 3. Kategori Fiyat: 5.400,00 ₺

• 4. Kategori Fiyat: 4.500,00 ₺

• 5. Kategori Fiyat: 3.600,00 ₺

• 6. Kategori Fiyat: 2.925,00 ₺

• 7. Kategori Fiyat: 2.340,00 ₺

• 8. Kategori Fiyat: 1.530,00 ₺

• 9. Kategori Fiyat: 1.350,00 ₺

SON GÜN 17 EYLÜL

Avantajlı fiyatlarla kombine satın alma hakkı olan taraftarlarımız bu kampanyadan 17 Eylül 2020 Perşembe gününe kadar faydalanabilecek.

GALATASARAY KOMBİNE BİLETİ NASIL ALINIR?

1.2020-2021 Futbol Sezonu Kombine satın alma işlemini nereden yapabilirim?

31 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama veya Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu kombine ofisinden (hafta içi 09:00-17:00 hafta sonu 10:00-17:00 saatleri arasında) kombinenizi yenileyebilirsiniz.

2.Kombinemi satın almak istiyorum. Rezervasyonda koltuğumu göremiyorum ne yapmalıyım?

2020-2021 Futbol sezonu kombine satışları 2019-2020 kombine sahiplerine öncelikli olarak satışa sunulacaktır. Geçtiğimiz sezondan farklı olarak kombinenizi rezervasyonlarım kısmından değil, passo.com.tr adresinden Galatasaray kombine sayfasında koltuğunuzun bulunduğu kategoriyi seçerek TC kimlik numaranız ile öncelik onay aşamasını geçtikten sonra alım işlemini gerçekleştirebilirsiniz. E-bilet yıllık kullanım sürenizin en az 30.04.2021 tarihine kadar geçerli olması gerekmektedir.

3.Bu sezon neden aynı koltuğumu yenileyemiyorum?

Yetkili mercilerce belirlenecek kurallar çerçevesinde oturma düzeni oluşturulacaktır. Bu nedenle yeni oluşturulacak oturma düzeninde otomatik yerleştirme yapılacaktır. Bir sonraki sezon koltuğunu yenilemek isteyen taraftarlarımız 2019-2020 sezonundaki koltuklarını yeniden satın alabileceklerdir.

4.Bulunduğum kategoriyi değiştirebilir miyim ya da kombine sahibi arkadaşımın kategorisinden devir alabilir miyim?

Bu sezon özelinde kombine sahibi kişilerin kategori değişikliği veya devir işlemleri yapılamayacaktır.

5.Kombinemi satın alırken re-sale puanlarımı kullanabilecek miyim?

Bu sezon kombine satın alan taraftarlarımızın geçen sezondan sahip oldukları re-salepuanlarını kullanabileceklerdir.

6.Kombine satın alınırken hangi kartlara taksit yapılmaktadır?

Denizbank ve Garanti GS Bonus kart sahiplerine vade farksız 3 veya 6 taksit imkânı bulunmaktadır. Belirtilen diğer banka kartlarına vade farkı uygulanarak işlem yapılacaktır.


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