Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu, seçimler bitti mi? 19 Haziran seçimlerinde yeni GS başkanı kimdir?
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Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu, seçimler bitti mi? 19 Haziran seçimlerinde yeni GS başkanı kimdir?

Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu, seçimler bitti mi? 19 Haziran seçimlerinde yeni GS başkanı kimdir?
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Galatasaray yeni başkanı kimdir merak edildi. Galatasaray'ın yeni başkan seçimi için yapılan oylama bitti ve bugün oylamanın sonuçlanması bekleniyor. Peki, GS yeni başkanı belli oldu mu? Galatasaray'ın yeni başkanı kim seçildi? Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu? Hangi isim?

Sonuçlar yavaş yavaş açıklanıyor! Sandıklar açılıyor! Galatasaray'ın yeni başkanı bugün seçilecek. Bugün 19 Haziran Cumartesi günü yeni başkan seçilecek olup oylama 15:00 da tamamlanacak. Peki, GS'nin yeni başlanı kim oldu, yeni başkan açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY'IN YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

GS yeni başkanı için oylama tamamlandı. Sonuçlar açıklanıyor. Şuanda sandıklar açılıyor. GS TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Şuanda oylamada Eşref Hamamcıoğlu önde gözükmektedir.

Sonuçlar henüz açıklanmadı! Sandık sayımları devam ediyor.

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

GS başkanlık oylaması 19 Haziran Cumartesi bugün saat 10:00 'da başladı ve 15:00 'da bitti. Oylama tamamlandı fakat sonuçların açıklanması akşam saatlerini bulabilir. Oylama koronavirüs önlemleri kapsamında yapıldığı için sonuçlarının ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek olan seçimde 3 yıllığına başlan olacak yeni isim netleşecek. Saat 10.00'da başlayacak olan oy verme işlemi, 15.00'te ise sona erecek. Galatasaray Başkanlık seçimi 19 Haziran 2021 tarihi saat 10:00-15:00 arası seçim gerçekleştirilecek. Galatasaray'ın başkanlık seçimine dair detaylar ve canlı yayının Galatasaray TV'den verilmesi bekleniyor.

GS YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU MU?

Henüz yeni başkan açıklanmadı. Oylama bitti fakat sonuçları henüz açıklanmadı. Galatasaray'ın yeni başkanının kim olduğu gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Açıklandığında detayları paylaşacağız...

GALATASARAYDA BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray'da başkanın kim olacağı merak edilirken, mevcut başkan Mustafa Cengiz daha önce yaptığı açıklamalarda aday olmayacağını belirtmişti.

Galatasaray'da adaylığını açıklayan isimler;

- Metin Öztürk

- İbrahim Özdemir

- Eşref Hamamcıoğlu

- Burak Elmas

- Yiğit Şardan

Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu, seçimler bitti mi? 19 Haziran seçimlerinde yeni GS başkanı kimdir?

30 SANDIKTA OY ATILDI

Seçimde Öztürk mor, Özdemir sarı, Hamamcıoğlu yeşil, Elmas kırmızı, Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip. Galatasaray Lisesi'ndeki sınıflarda kurulan 30 sandıkta oylar atıldı.

Başkan adaylarının yönetim kurulu asil ve yedek listeleri şöyle:

Metin Öztürk:

Asil: Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı.

Yedek: Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu.

İbrahim Özdemir:

Asil: Mustafa Torok Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, Selim Demir, Banu Kavak, Ali Fatinoğlu, Tamer Koldaş.

Yedek: Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç, Deniz İsmail Aras.

Eşref Hamamcıoğlu:

Asil: Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Hayri Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Ahmet Cemal Özgörkey, Cenk Nuri Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz, Ecem Tezel Aldanmaz.

Yedek: Mehmet Emre Mısırlı, Emin Tan Bilge, Murat Karaman, Şükran Pelin Öztekin, Yusuf Mutlu Yıldız.

Burak Elmas:

Asil: Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Mustafa Özgür Kalelioğlu, Rezan Epözdemir, Özgür Işıtan Gün.

Yedek: İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu, Ahmet Ozan Şener.

Yiğit Şardan:

Asil: Özcan Çetin Soy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Mete Serkan Sevim, Ömer Mafa, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul.

Yedek: Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu.

1. SANDIK SONUCU:

Eşref Hamamcıoğlu: 48

Metin Öztürk: 32

Burak Elmas: 27

Yiğit Şardan: 16

İbrahim Özdemir: 5

2. SANDIK SONUCU:

Burak Elmas: 36

Eşref Hamamcıoğlu: 72

Yiğit Şardan: 12

Metin Öztürk: 46

İbrahim Özdemir: 4

3. SANDIK SONUCU:

Metin Öztürk: 38

Yiğit Şardan: 14

Eşref Hamamcıoğlu: 70

İbrahim Özdemir: 4

Burak Elmas: 34

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Galatasaray'ın yeni başkanı kim oldu, seçimler bitti mi? 19 Haziran seçimlerinde yeni GS başkanı kimdir? - Haberler
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