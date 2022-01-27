Galatasaray'ın Okan Kocuk teklifi çileden çıkarttı! Taraftar yaşananların şaka olmasını diliyor
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Galatasaray'ın Giresunspor'a kiraladığı Okan Kocuk'u geri almak için Karadeniz ekibine Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ü teklif etmesi taraftarı tepkisini çekti. "Kendi oyuncumuz için kendi futbolcularımızı mı vereceğiz!" ifadeleriyle yönetimi eleştiren sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada adeta çileden çıktı.
Süper Lig'de dibe vuran Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleyi devralan İsmail Çipe performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı. Bunun üzerine Giresunspor'a kiralık gönderdiği Okan Kocuk'u geri getirmek için harekete geçen Galatasaray'ın Karadeniz ekibine yaptığı son teklif taraftarın tepkisini çekti.
GİRESUNSPOR, GALATASARAY'DAN 3 FUTBOLCU İSTİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Galatasaray, Okan Kocuk için Giresunspor'a Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ü teklif etti. Giresunspor ise bu teklife ek olarak Oğulcan Çağlayan'ın da verilmesini istedi.
GALATASARAY TARAFTARI ÇİLEDEN ÇIKTI
Galatasaray taraftarları bu teklifle çileden çıkarken sosyal medyada Başkan Burak Elmas'a tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Kendi oyuncumuz için kendi futbolcularımızı mı vereceğiz!" ifadeleriyle Galatasaray'ın Okan Kocuk için Giresunspor'a yaptığı teklifi anlamsız bulduklarını belirttiler.