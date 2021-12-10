Galatasaray grubu lider bitirdi, işler değişti! İşte muhtemel rakipler - Haberler Spor
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Galatasaray grubu lider bitirdi, işler değişti! İşte muhtemel rakipler

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Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlamayan Galatasaray, Play-Off oynamaktan kurtuldu. Aslan, grubu ikinci bitirseydi Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla da direkt eşleşecekti. Cim-Bom, Dortmund ve Barcelona tehlikesinden kurtuldu. Ancak son 16 turu da kolay olmayacak.

Deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalarak E Grubu'nu lider tamamlayan Aslan, Avrupa Ligi'nde direkt son 16 turuna yükseldi.

Galatasaray grubu lider bitirdi, işler değişti! İşte muhtemel rakipler

BARCELONA VE DORTMUND İHTİMALİ

Galatasaray grubunu ikinci bitirseydi Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımla eşleşecekti. Bunlar arasında Dortmund ve Barcelona da var.

Galatasaray grubu lider bitirdi, işler değişti! İşte muhtemel rakipler

İLK MAÇ 10 MART'TA

Son 16'daki ilk karşılaşma 10 Mart, rövanşı 17 Mart 2022'de oynanacak. Turu geçen takımlar çeyrek finale yükselecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat ve 24 Şubat'ta oynanacak maçların ardından belli olacak.

Son 16'da Avrupa Ligi'nden Galatasaray'a gelebilecek takımlar:

- Real Sociedad

- Rangers

- Real Betis

- Napoli

- Lazio

- Braga

- Dinamo Zagreb

- Olympiakos

Son 16'da Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek takımlar:

- Leipzig

- Dortmund

- Barcelona

- Sevilla

- Atalanta

- Zenit

- Porto

- Sheriff

Galatasaray, grubunu ikinci bitirseydi Şampiyonlar Ligi'nden gelen bu takımlardan biriyle eşleşecekti.

Galatasaray'dan inanılmaz başarı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti

Galatasaray'dan inanılmaz başarı! Temsilcimiz Avrupa'da tarihe geçti

 UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında İtalya'nın Lazio takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, grubunu lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

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