Galatasaray grubu lider bitirdi, işler değişti! İşte muhtemel rakipler
Avrupa Ligi'nde grubu lider tamamlamayan Galatasaray, Play-Off oynamaktan kurtuldu. Aslan, grubu ikinci bitirseydi Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla da direkt eşleşecekti. Cim-Bom, Dortmund ve Barcelona tehlikesinden kurtuldu. Ancak son 16 turu da kolay olmayacak.
Deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalarak E Grubu'nu lider tamamlayan Aslan, Avrupa Ligi'nde direkt son 16 turuna yükseldi.
BARCELONA VE DORTMUND İHTİMALİ
Galatasaray grubunu ikinci bitirseydi Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımla eşleşecekti. Bunlar arasında Dortmund ve Barcelona da var.
İLK MAÇ 10 MART'TA
Son 16'daki ilk karşılaşma 10 Mart, rövanşı 17 Mart 2022'de oynanacak. Turu geçen takımlar çeyrek finale yükselecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat ve 24 Şubat'ta oynanacak maçların ardından belli olacak.
Son 16'da Avrupa Ligi'nden Galatasaray'a gelebilecek takımlar:
- Real Sociedad
- Rangers
- Real Betis
- Napoli
- Lazio
- Braga
- Dinamo Zagreb
- Olympiakos
Son 16'da Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek takımlar:
- Leipzig
- Dortmund
- Barcelona
- Sevilla
- Atalanta
- Zenit
- Porto
- Sheriff
Galatasaray, grubunu ikinci bitirseydi Şampiyonlar Ligi'nden gelen bu takımlardan biriyle eşleşecekti.
Haberler.com - Spor Haberleri