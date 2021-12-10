Galatasaray grubu lider bitirdi, işler değişti! İşte muhtemel rakipler

Deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalarak E Grubu'nu lider tamamlayan Aslan, Avrupa Ligi'nde direkt son 16 turuna yükseldi.

BARCELONA VE DORTMUND İHTİMALİ

Galatasaray grubunu ikinci bitirseydi Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımla eşleşecekti. Bunlar arasında Dortmund ve Barcelona da var.

İLK MAÇ 10 MART'TA

Son 16'daki ilk karşılaşma 10 Mart, rövanşı 17 Mart 2022'de oynanacak. Turu geçen takımlar çeyrek finale yükselecek. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat ve 24 Şubat'ta oynanacak maçların ardından belli olacak.

Son 16'da Avrupa Ligi'nden Galatasaray'a gelebilecek takımlar:

- Real Sociedad

- Rangers

- Real Betis

- Napoli

- Lazio

- Braga

- Dinamo Zagreb

- Olympiakos

Son 16'da Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek takımlar:

- Leipzig

- Dortmund

- Barcelona

- Sevilla

- Atalanta

- Zenit

- Porto

- Sheriff

Galatasaray, grubunu ikinci bitirseydi Şampiyonlar Ligi'nden gelen bu takımlardan biriyle eşleşecekti.

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