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Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan çalışması yaptığı belirtildi.

Ana bölümünde taktik oyun üzerinde durulan antrenmanın, sonuçlandırma çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Romanya Milli Takımı'nın Lihtenştayn ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan'ın antrenmanda yer almadığı, oyuncunun idman programı hakkındaki değerlendirmenin gerçekleştirilecek tetkiklerden sonra yapılacağı kaydedildi.

Romanya Milli Takımı'ndan dönen oyunculardan Alexandru Cicaldau'nun antrenmana katıldığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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