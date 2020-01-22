Haberler » Spor » Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı - Spor

Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

Galatasaray Kulübü, sol bek oyuncusu Emre Taşdemir'in sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.

22.01.2020 19:14 | Son Güncelleme: 22.01.2020 19:14
Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı

Kulübü, sol bek oyuncusu 'in sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den 'a gönderilen ve 'nda da yayımlanan açıklamaya göre, 24 yaşındaki futbolcuya 2020-2021 sezonu için net 2 milyon 200 bin lira sabit transfer ücreti ödenecek.

Geçen sezonun devre arasında Bursaspor ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalayan Emre, Galatasaray formasıyla 13 lig, 4 de Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler