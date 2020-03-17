SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Galatasaray derbisi Şubat ayına damga vurdu - Spor
Galatasaray, Fenerbahçe, Spor

Galatasaray derbisi Şubat ayına damga vurdu

Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Şubat ayı raporunu açıkladı.

17.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:00
Galatasaray derbisi Şubat ayına damga vurdu
Medya Takip Merkezi (MTM), Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı Şubat ayı raporunu açıkladı. Raporda ay boyunca en çok konuşulan futbolcular, takımlar, kulüp yöneticileri, teknik direktörler ve hakemler belirlendi. 

Medya Takip Merkezi'nin Şubat ayı kapsamında yaptığı medya araştırmasına göre, geçtiğimiz ayın spor gündemini FenerbahçeGalatasaray derbisi belirledi. Ocak ayının ardından Şubat ayında da en çok konuşulan takım Fenerbahçe oldu. Ligde oynanan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi ayın spor gündemine damga vururken, ezeli rakibi Galatasaray'a karşı kendi sahasında 21 yıldır mağlup olmayan sarı kanarya, aldığı 3-1'lik mağlubiyetle bu geleneği sona erdirdi. Ay boyunca 101 bin 163 habere konu olan sarı lacivertliler en konuşulan takım olurken, Fenerbahçe'yi ikinci sırada 89 bin 685 haber ile Galatasaray izledi. Şampiyonluğun en önemli adaylarından Trabzonspor ise 75 bin 54 haberde yer alarak 3. sırada yer buldu.

SÖRLOTH'UN YENİ HEDEFİ ŞOTA'NIN REKORUNU KIRMAK

Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, bordo-mavili takımda kaydettiği 22 golle, kariyerinin en parlak dönemine imzasını attı. Ligde 17 gole ulaşan Sörloth'un yeni hedefi ise Şota Arwaledze'nin rekorunu geride bırakmak. Sörloth, attığı gollerin yanı sıra, aldığı 2 maçlık cezanın 1 maça düşürülmesiyle de uzun süre gündemde kaldı. MTM'nin raporuna göre ay boyunca toplamda 17 bin 159 habere konu olan golcü oyuncu, medyada en fazla konuşulan futbolcu olmayı başardı. İkinci sırada 9 bin 752 haber ile Falcao, üçüncü sırada ise 8 bin 268 habere adını yazdıran Henry Onyekuru yer aldı.

FATİH TERİM ZİRVEDE

Aylardır en fazla konuşulan teknik direktörler listesinin zirvesinde bulunan Fatih Terim, Şubat ayı içinde aldığı Fenerbahçe galibiyetiyle zirvedeki yerini korudu. Futbol otoriteleri ve birçok duayen yazar tarafından maçın kahramanı olarak ilan edilen Fatih Terim, Şubat ayı boyunca 21 bin 105 haberde yer alarak bu alandaki liderliğini sürdürmüş oldu. Terim'i ikinci sırada 19 bin 198 haber ile siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın takip ederken, üçüncü sırada ise 17 bin 770 haber ile Ersun Yanal yer aldı.

EN FAZLA KONUŞULAN BAŞKAN KOÇ OLDU

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 14 bin 459 haber ile en fazla habere konu olan kulüp başkanı oldu. Kendisi ikinci sırada 7 bin 127 haber ile TFF başkanı Nihat Özdemir takip ederken, üçüncü sırada ise 6 bin 921 habere yansıyan Mustafa Cengiz yer aldı.

CÜNEYT ÇAKIR EN ÇOK KONUŞULAN HAKEM OLDU

Son yıllarda düdük çaldığı önemli maçlar sayesinde en önemli hakemimiz konumunda bulunan Cüneyt Çakır, Tottenham ile Leipzig takımları arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını yönetti. Medya Takip Merkezi'nin aynı raporuna göre, Şubat ayı boyunca medyada 4 bin 751 haberde yer alan Cüneyt Çakır, adından en çok söz ettiren Süper Lig hakemi oldu. Çakır'ın ardından ikinci 4 bin 91 haber ile Halil Umut Meler, üçüncü ise 3 bin 140 habere yansıyan Mete Kalkavan oldu.


- İstanbul
Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Spor
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım Spor
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Spor
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Spor
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
'Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor' diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı Spor
"Devlet yetkilileri bas bas bağırıyor" diyerek gördüğü manzaraya çok kızdı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Hollywood yıldızı Tom Hanks'in eşiyle görüşen sunucuya koronavirüs bulaştı
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
İran'ı istila eden çekirge türünün Hakkari'de görüldüğü iddiası, Bakanlığı harekete geçirdi
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Piyasalarda koronavirüs depremi! Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 8'i geçti
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son Dakika: ABD borsaları yeni güne sert düşüşle başladı, işlemler durduruldu
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Almanya'da 1. ve 2. lig, koronavirüs sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Adana'da 3 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı, yaşlı kadına böyle çarptı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
İlk koronavirüs aşısı yapılan kadın: Kendimle gurur duyuyorum
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Koronavirüse karşı nasıl beslenmeliyiz? Diyetisyen yanıtladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Özge Ulusoy Demet Akalın Recep Tayyip Erdoğan
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Sergen Yalçın Henry Onyekuru Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Ateş Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Galatasaray derbisi Şubat ayına damga vurdu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 13:52:34. #1.14#