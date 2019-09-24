Galatasaray derbi hazırlıklarına başladı

24.09.2019 16:24

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 28 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, ilk bölümde salonda çalıştı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise kumda kuvvet çalışması üzerinde durdu. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde kulübün 19 yaş altı takımıyla taktik çalışma yaptı.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın sabah yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA