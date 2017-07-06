Galatasaray'dan Bir Transfer Daha!

Transferin flaş kulübü Galatasaray, dördüncü bombasını da patlatmaya hazırlanıyor. Kadrosunu Belhanda, Gomis ve Maicon'la güçlendiren Sarı-Kırmızılılar, şimdi de sağ kanadını Sofiane Feghouli ile takviye etmek için geri sayıma geçti. Galatasaray Yönetimi, 27 yaşındaki yıldızın kulübü West Ham United ile 4.5 milyon Euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlarken, oyuncuyla da el sıkıştı.



Cim Bom'un planı, yıldız oyuncuyu Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Östersunds ile 20 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak rövanş maçına yetiştirebilmek. Bunun için Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde Feghouli'yi UEFA'daki isim listesine eklemesi gerekiyor. Tecrübeli futbolcunun, 13 Temmuz'daki ilk maçın ardından İstanbul'da takıma katılması bekleniyor.



Slaven Bilic onay verdi



Bu arada Feghouli'nin West Ham United'da hocalığını yapan Slaven Bilic'in de bu transfere onay verdiği öğrenildi. Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı, takımdaki yeni yapılanma doğrultusunda bazı isimlerle yolların ayrılması için yönetimiyle görüşmeler yapmıştı. Kulüp de bu doğrultuda Feghouli'nin satışına sıcak bakıyordu. Galatasaray Yönetimi'nin şimdi ödeme planı üzerinde çalışmalarda bulunduğu belirtiliyor.



Sağ kanat ona emanet



Feghouli transferiyle birlikte, kadrodaki bir açık bölge daha kapanmış oldu. Yeni sezonda yine 4-2-3-1 oynaması beklenen Cim Bom'un sağ kanadı, Cezayirli yıldıza emanet olacak. Şu anki görüntüye göre ileride Gomis, forvet arkasında Belhanda, solda da Rodrigues görev yapacak.



(Fanatik)