Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı
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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla başladı.

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla başladı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklar kapsamındaki ilk günde iki gruba ayrılan Galatasaray'da Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Bartuğ Elmaz, Berk Balaban, Emin Bayram, Eren Aydın, Erkan Süer, Işık Kaan Arslan, Metehan Baltacı, Sarper Çağlar ve Süleyman Luş sağlık kontrolünden geçti.  

Diğer grupta yer alan oyuncuları ise Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sezonun ilk çalışmasını yaptı. Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmanda gruplar halinde koşu yapıldı. Günün ikinci çalışması ilk gruptaki oyuncuların da katılımıyla saat 17.00'de gerçekleştirildi.  Bartuğ Elmaz, Eren Aydın, Metehan Baltacı ve Sarper Çağlar salonda yenilenme çalışması yaptı. Sezon sonu milli takım kamplarına katılan veya halihazırda milli takımlarında yer alan Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, James Ozornwafor, Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli, Yunus Akgün ve Mostafa Mohamed, izinli Marcao Teixeira ve Okan Kocuk, sağlık ekibi tarafından planlanan tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD'de bulunan Omar Elabdellaoui ve sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle kulüp doktor Yener İnce tarafından ameliyat edilen Jimmy Durmaz antrenmanda yer almadı.  Sarı kırmızılı takım, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek. İki gruba ayrılacak olan sarı kırmızılıların bir bölümü, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek.  

 


- İstanbul
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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