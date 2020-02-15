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Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı

Galatasaray, Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

15.02.2020 21:03 | Son Güncelleme: 15.02.2020 21:03
Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlandı

, Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra dinamik ısınma yapan Galatasaraylı futbolcular, antrenmanın devam eden bölümünde pas oyunu oynadı. Ana bölümde taktik çalışmalar gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenmanı tamamlandı.Sarı-kırmızılılar, yarın akşam saat 19.00'da evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.


Kaynak: DHA
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